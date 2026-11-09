The Scorpio Ball: Το μυθικό πάρτι της Γκρέις Κέλι στο Μονακό με καλεσμένους μόνο Σκορπιούς

Στις 15 Νοεμβρίου 1969, η Γκρέις Κέλι γιόρτασε τα 40ά γενέθλιά της με το πιο εκκεντρικό πάρτι του Μονακό. Ποιοι πέρασαν την αστρολογική της «πόρτα»;

Θα μπορούσε κανείς να πιστέψει πως ο βασιλικός γάμος της Γκρέις Κέλι με τον πρίγκιπα Ρενιέ Γ΄ του Μονακό, το 1956, με τους 700 εκλεκτούς προσκεκλημένους, υπήρξε η πιο λαμπερή στιγμή της κοσμικής της διαδρομής.

Κι όμως, δεκατρία χρόνια αργότερα, το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 1969, η Αμερικανίδα σταρ του κινηματογράφου, που είχε πλέον γίνει πριγκίπισσα του Μονακό, αποφάσισε να γιορτάσει τα 40ά της γενέθλια με έναν τρόπο πραγματικά ασυνήθιστο, εκκεντρικό και αδιανόητα πολυτελή.

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