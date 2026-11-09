Επίδομα θέρμανσης 2026-2027: Πώς θα κάνετε αίτηση, ποιοι είναι δικαιούχοι και πότε θα πληρωθούν

Έως τις 4 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης 2026-2027. Τα ποσά, τα εισοδηματικά κριτήρια, οι δικαιούχοι και οι ημερομηνίες πληρωμής

Περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά αναμένεται να λάβουν το επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027, με την οικονομική ενίσχυση να είναι αυξημένη κατά 30% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026.

Η επιδότηση αφορά όσους χρησιμοποιούν ένα από τα προβλεπόμενα μέσα θέρμανσης:

Πετρέλαιο θέρμανσης.

Φυσικό αέριο.

Ηλεκτρική ενέργεια.

Καυσόξυλα.

Πέλετ.

Υγραέριο.

Μπλε κηροζίνη.

Τηλεθέρμανση.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να επιδοτηθεί για ένα μόνο είδος θέρμανσης.

Πώς θα κάνετε την αίτηση στο myΘέρμανση

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης θα χρειαστεί να δηλώσουν:

Τον ΑΦΜ και το ονοματεπώνυμό τους.

Τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών.

Τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας.

Τη διεύθυνση της κατοικίας και τα τετραγωνικά μέτρα της.

Το είδος του καυσίμου ή της ενέργειας που χρησιμοποιούν.

Αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη.

Σε περίπτωση ενοικίασης ή δωρεάν παραχώρησης, απαιτείται και ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη ή του προσώπου που παραχωρεί το ακίνητο. Για όσους κατοικούν σε πολυκατοικία, πρέπει να δηλωθούν και τα σχετικά στοιχεία της κατοικίας, ενώ για την επιδότηση ηλεκτρικής ενέργειας είναι απαραίτητο ο αριθμός παροχής να αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στον τραπεζικό λογαριασμό. Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν δηλώσει έγκυρο IBAN στο myAADE, στο οποίο εμφανίζονται ως κύριοι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή.

Πόσα χρήματα θα πάρετε από το επίδομα θέρμανσης

Το ποσό της ενίσχυσης δεν είναι ίδιο για όλα τα νοικοκυριά. Εξαρτάται από το είδος θέρμανσης, την περιοχή της κύριας κατοικίας, τις κλιματολογικές συνθήκες και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών. Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από το μέσο θέρμανσης που χρησιμοποιεί κάθε νοικοκυριό. Ως ποσό αναφοράς ορίζονται τα 380 ευρώ για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια και τα 360 ευρώ για όσους θερμαίνονται με πέλετ. Για τα καυσόξυλα και την τηλεθέρμανση προβλέπονται 350 ευρώ, ενώ για το φυσικό αέριο 325 ευρώ. Στα 300 ευρώ ανέρχεται το ποσό αναφοράς για το πετρέλαιο θέρμανσης, το υγραέριο και την μπλε κηροζίνη.

Στον υπολογισμό προστίθεται προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο παιδί, ενώ για τη φετινή περίοδο προβλέπεται επιπλέον αύξηση 30%. Το τελικό ποσό διαφοροποιείται ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής όπου βρίσκεται η κύρια κατοικία. Το ελάχιστο συνολικό ποσό του επιδόματος παραμένει στα 100 ευρώ, ενώ το βασικό ανώτατο όριο διαμορφώνεται στα 1.040 ευρώ. Για περιοχές με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης το ανώτατο ποσό φτάνει τα 1.300 ευρώ, ενώ στους πιο ψυχρούς οικισμούς μπορεί να ανέλθει έως και τα 1.560 ευρώ.



Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης θα πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της υπουργικής απόφασης:

23 Δεκεμβρίου 2026: Καταβολή της προκαταβολής στους δικαιούχους.

28 Μαΐου 2027: Πληρωμή του υπόλοιπου ποσού, με βάση τις επιλέξιμες αγορές και καταναλώσεις.

30 Ιουλίου 2027: Συμπληρωματική πληρωμή για όσους χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια.

Για να καταβληθεί ολόκληρο το ποσό που δικαιούται ένα νοικοκυριό, η συνολική αξία των επιλέξιμων αγορών καυσίμων ή της κατανάλωσης ενέργειας πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσια από το ύψος του επιδόματος.



Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης ισχύουν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια.

Ειδικότερα, τα εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ως εξής:

Άγαμοι : Το ετήσιο εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 16.000 ευρώ.

: Το ετήσιο εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 16.000 ευρώ. Έγγαμοι: Το όριο ανέρχεται στις 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Για οικογένεια με δύο παιδιά φτάνει τις 34.000 ευρώ.

Το όριο ανέρχεται στις 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Για οικογένεια με δύο παιδιά φτάνει τις 34.000 ευρώ. Μονογονεϊκές οικογένειες: Το εισοδηματικό όριο ορίζεται στις 29.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, η συνολική αντικειμενική αξία της δεν πρέπει να υπερβαίνει:

200.000 ευρώ για τους άγαμους.

260.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Τα περιουσιακά όρια αυξάνονται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Παράλληλα, για όσους έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα ισχύει πρόσθετος περιορισμός: τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ.

Ποιοι αποκλείονται από το επίδομα θέρμανσης

Από την καταβολή της ενίσχυσης εξαιρούνται συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων.

Ειδικότερα, δεν δικαιούνται το επίδομα: