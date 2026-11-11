Οι επιστήμονες δημιουργούν ένα μικροσκοπικό σύμπαν: «Προσφέρει νέα άποψη για τη φύση του χρόνου»

Ερευνητές δημιούργησαν ένα απομονωμένο κβαντικό σύστημα στο εργαστήριο, αποδεικνύοντας πειραματικά ότι ο χρόνος ενδέχεται να μην αποτελεί θεμελιώδες συστατικό της πραγματικότητας.

Ο χρόνος αποτελεί μία από τις πιο σχετικές και συνάμα μυστηριώδεις έννοιες που απασχολούν την ανθρώπινη σκέψη. Πρόσφατη επιστημονική έρευνα έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα, φέρνοντας στο φως πρωτοφανείς λεπτομέρειες για τη φύση του.

Φυσικός στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, αξιοποιώντας 24.000 υπέρψυχρα άτομα, κατασκεύασε ένα απομονωμένο κβαντικό σύστημα το οποίο διαστέλλεται και συστέλλεται επαναλαμβανόμενα, μιμούμενο το Big Bang και την πιθανότητα μιας «Μεγάλης Σύνθλιψης» (Big Crunch).

Ο χρόνος ως αναδυόμενο φαινόμενο

Το πείραμα απέδειξε με εντυπωσιακό τρόπο ότι ο χρόνος μπορεί να αναδυθεί μέσα από τις αλλαγές που συντελούνται στο εσωτερικό ενός συστήματος, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη ενός εξωτερικού ρολογιού.

Τα ευρήματα, τα οποία δημοσιεύτηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση Physical Review Research, προσφέρουν πειραματικές αποδείξεις για μια συναρπαστική θεωρητική υπόθεση: ο χρόνος πιθανόν να μην αποτελεί βασικό δομικό συστατικό της πραγματικότητας, αλλά να πηγάζει από τις σχέσεις και τις μεταβολές που συμβαίνουν στο ίδιο το σύμπαν.

🚨: Scientists create a tiny universe that lived for a fraction of a second In a controlled vacuum chamber, researchers triggered particle collisions so powerful that a miniature universe briefly came into existence. For one ten thousandth of a second, space, light, and time formed a small expanding cosmos before collapsing back into nothing. The event lasted only a moment, but it gave scientists rare insight into how the early universe behaved just after the Big Bang. Every trace of this tiny cosmos vanished except the data it left behind. — All day Astronomy (@forallcurious) November 20, 2025

Η κβαντική βαρύτητα και η ροή του χρόνου

Ο επικεφαλής της μελέτης και καθηγητής Τζιοβάνι Μπαροντίνι εξήγησε τη σημασία αυτής της ανακάλυψης: «Σε ορισμένες θεωρίες του σύμπαντος, ειδικά στην κβαντική βαρύτητα, ο χρόνος δεν εμφανίζεται ως εγγενές χαρακτηριστικό. Ωστόσο, στην καθημερινή ζωή, ο χρόνος κυλά από το παρελθόν προς το μέλλον. Γιατί συμβαίνει αυτό, όταν οι περισσότεροι βασικοί νόμοι της φυσικής λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο προς τα εμπρός και προς τα πίσω;»

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η έρευνα ανοίγει νέους δρόμους στην κατανόηση της φυσικής: «Αυτή η μελέτη παρέχει την πρώτη ελεγχόμενη πειραματική απόδειξη ότι ο "χρόνος" μπορεί να οριστεί μέσω των αλλαγών εντός ενός συστήματος και όχι μέσω του εξωτερικού “ρολογιού” που θεωρούμε χρόνο. Προσφέρει μια νέα οπτική για τη φύση του χρόνου στην κβαντική βαρύτητα, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή της δυναμικής εξίσου αποτελεσματικά με τον συμβατικό χρόνο».

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