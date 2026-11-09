Η λοβοτομή στην αδελφή του Τζον Κένεντι για να μη σταθεί εμπόδιο στην προεδρία του
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Μια σκοτεινή ιστορία πίσω από τον πλέον εμβληματικό πρόεδρο των ΗΠΑ.
Ο Τζον Φ. Κένεντι προερχόταν από μια πολιτική δυναστεία, η οποία εξακολουθεί να έχει ισχυρή παρουσία μέχρι σήμερα. Αυτό, άλλωστε, δεν αποτελούσε ποτέ μυστικό.
Εκείνο, ωστόσο, που παρέμενε άγνωστο για πολλές δεκαετίες ήταν η φρικτή μοίρα της λιγότερο γνωστής αδελφής του Κένεντι, Ρόζμαρι, μέχρι τη στιγμή που ήρθε στο φως το ντροπιαστικό μυστικό του πατέρα τους, Τζόζεφ Π. Κένεντι.
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