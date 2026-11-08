Πως οι ΗΠΑ το 1962 κατάφεραν να προκαλέσουν πάνω από 1.500 σεισμούς στην ίδια περιοχή

Σεισμός 5,3 Ρίχτερ συγκλόνισε το Ντένβερ το 1967, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και αποκαλύπτοντας τις συνέπειες της διοχέτευσης χημικών λυμάτων στο υπέδαφος.

Στις 9 Αυγούστου 1967, μια ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συντάραξε την πόλη του Ντένβερ και τις γύρω περιοχές, αποτελώντας ένα από τα πιο έντονα και καταστροφικά σεισμικά γεγονότα της δεκαετίας για την περιοχή.

Ο σεισμός εκδηλώθηκε γύρω στις 6:30 το πρωί, ξαφνιάζοντας και πανικοβάλλοντας χιλιάδες κατοίκους. Με επίκεντρο κοντά στο Κόμερς Σίτι, βορειοανατολικά του Ντένβερ, προκάλεσε υλικές ζημιές που υπολογίζονται σε περισσότερα από 8 εκατομμύρια δολάρια (σε σημερινές τιμές).

Εκτεταμένες ζημιές και μεγάλη ακτίνα αίσθησης

Οι καταστροφικές συνέπειες υπήρξαν ιδιαίτερα εμφανείς στην περιοχή Νορθγκλέν, όπου η ένταση της δόνησης έφτασε το επίπεδο VII της κλίμακας Μερκάλι. Εκεί σημειώθηκαν θραύσεις μεγάλων υαλοπινάκων, ενώ εμφανίστηκαν σοβαρές ρωγμές σε τοίχους, οροφές, θεμέλια και τσιμεντένια δάπεδα.

Παράλληλα, εμπορικά καταστήματα υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την πτώση εμπορευμάτων, με ένα κατάστημα πώλησης αλκοολούχων ποτών να καταγράφει απώλειες που κυμάνθηκαν από 90.000 έως 175.000 δολάρια (σε σημερινές προσαρμοσμένες τιμές).

Σε ακόμη 28 διαφορετικά σημεία καταγράφηκαν ζημιές έντασης VI, όπως ρωγμές σε σοβάδες, σπασμένα παράθυρα, φθορές σε καμινάδες και οικιακά αντικείμενα. Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή πολύ πέρα από τα όρια της μητροπολιτικής περιοχής του Ντένβερ, φτάνοντας μέχρι το Στέρλινγκ στα βορειοανατολικά, το Πουέμπλο στα νότια, αλλά και το Λάραμι στην γειτονική πολιτεία του Ουαϊόμινγκ.

Η συνολική έκταση στην οποία έγινε αισθητός ο σεισμός αποτέλεσε αντικείμενο επιστημονικών μελετών, οι οποίες υπολογίζουν την επηρεαζόμενη επιφάνεια μεταξύ 39.000 και 117.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, ανάλογα με την έρευνα. Ορισμένοι ερευνητές εκτίμησαν μάλιστα ότι το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν μόλις τρία χιλιόμετρα.

Η ανθρώπινη παρέμβαση που προκάλεσε 1.500 σεισμούς σε πέντε χρόνια

Ωστόσο, η πιο αξιοσημείωτη πτυχή αυτού του γεγονότος είναι η πιθανή ανθρωπογενής του προέλευση. Οι ερευνητές συσχετίζουν τη σεισμική δραστηριότητα με τη διοχέτευση τοξικών υγρών αποβλήτων σε βαθύ πηγάδι στο Rocky Mountain Arsenal, μια στρατιωτική εγκατάσταση στο Κόμερς Σίτι που εκείνη την εποχή κατασκεύαζε χημικά όπλα για τον αμερικανικό στρατό.

Η διαδικασία αυτή είχε ξεκινήσει το 1961 και προέβλεπε την εισαγωγή υγρών αποβλήτων σε βάθος που αγγίζει τα 3.671 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης. Σύμφωνα με τις επιστημονικές αναλύσεις, η πρακτική αυτή μεταέβαλε τις συνθήκες πίεσης στο υπέδαφος, πυροδοτώντας μια σειρά σεισμικών δονήσεων. Αν και η διοχέτευση των λυμάτων ανεστάλη το 1966, η σεισμική δραστηριότητα συνεχίστηκε και την επόμενη χρονιά.

Ο σεισμός της 9ης Αυγούστου δεν αποτελούσε μεμονωμένο περιστατικό. Στις 27 Νοεμβρίου 1967 καταγράφηκε νέος σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή. Συνολικά, το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS) κατέγραψε περισσότερους από 1.500 σεισμούς στην περιοχή μεταξύ 1962 και 1967, κατά τη διάρκεια δηλαδή της βιομηχανικής αυτής δραστηριότητας.

Η στρατιωτική εγκατάσταση Rocky Mountain Arsenal έκλεισε οριστικά το 1992, και μεγάλο τμήμα της έκτασής της μετατράπηκε στη συνέχεια σε εθνικό καταφύγιο άγριας ζωής.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ