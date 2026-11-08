Λάμπρος Κωνσταντάρας: Όταν εργαζόταν σαν φωτομοντέλο στο Παρίσι - Η μποέμικη ζωή πριν τη δόξα

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, πριν γίνει ο μεγάλος πρωταγωνιστής, είχε ήδη ζήσει μία συναρπαστική ζωή. Από την απόδραση στην Κέρκυρα, φωτομοντέλο στο Παρίσι.

Λυγερόκορμος, πληθωρικός, εκφραστικός, ένας πραγματικός bon vivant που θα μείνει αξέχαστος για πάντα: ο Λάμπρος Κωνσταντάρας δεν είχε άλλη επιλογή από το να ξεχωρίσει.

Γόνος αριστοκρατικής οικογένειας χρυσοχόων με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε με τη μητέρα και τις δύο αδελφές του, έχοντας χάσει από μικρή ηλικία τον πατέρα του.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr