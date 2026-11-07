Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Το πλαστό διαβατήριο, το DNA, το χαμένο κινητό και τα ταξίδια στην Αλβανία

Το κομματιασμένο διαβατήριο της Γιου Τινγκ βρέθηκε στο Άλσος Γαλατσίου και περιείχε το DNA της, ενώ ένα πλαστό διαβατήριο με τη φωτογραφία της εκδόθηκε μετά την εξαφάνισή της.

Νέα, ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία για την εξαφάνιση της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τινγκ παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» της Αγγελικής Νικολούλη, με τον σύζυγό της, Βασίλη Καραβασίλη, να δίνει απαντήσεις για κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης, αλλά και να θέτει νέα ερωτήματα.

Η Γιου Τινγκ αγνοείται από τις 20 Μαΐου 2026 και, περίπου έξι μήνες μετά, η τύχη της εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη. Το κομματιασμένο διαβατήριό της που εντοπίστηκε στο Άλσος Γαλατσίου, ένα δεύτερο ταξιδιωτικό έγγραφο με τη φωτογραφία της αλλά διαφορετικό όνομα, το κινητό της τηλέφωνο που άλλαξε χέρια μετά την εξαφάνισή της, καθώς και οι επανειλημμένες επισκέψεις της στην Αλβανία, αποτελούν τα βασικά κομμάτια ενός μυστηρίου που δεν έχει ακόμη διαλευκανθεί.

Ο σύζυγός της μίλησε στην εκπομπή για τις έρευνες των Αρχών, τις τελευταίες επικοινωνίες της γυναίκας του, τα πρόσωπα που έχουν κληθεί να καταθέσουν, αλλά και τα σενάρια που ο ίδιος απορρίπτει κατηγορηματικά.

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