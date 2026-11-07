Τραγωδία στη Νέα Φιλαδέλφεια: Βρέφος πέθανε 5 ώρες μετά τη γέννησή του στο σπίτι – Στο μικροσκόπιο η μαία

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται το ιατρικό ιστορικό της μητέρας, οι συνθήκες του τοκετού στο σπίτι και η αντιμετώπιση των πρώτων αναπνευστικών προβλημάτων του νεογέννητου.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών για τον θάνατο ενός νεογέννητου βρέφους στη Νέα Φιλαδέλφεια, το οποίο άφησε την τελευταία του πνοή μόλις πέντε ώρες μετά τη γέννησή του. Το μωρό ήρθε στον κόσμο με φυσιολογικό τοκετό στο σπίτι της οικογένειας, παρουσία μαίας, ωστόσο η εξέλιξη της κατάστασής του μετά τη γέννηση και οι ενέργειες που ακολούθησαν βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο τοκετός πραγματοποιήθηκε περίπου στη 1 τα ξημερώματα της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου. Αμέσως μετά τη γέννησή του, το νεογέννητο φέρεται να παρουσίασε δυσκολία στην αναπνοή, ενώ στη συνέχεια εμφάνισε σημάδια ζωής και η μητέρα το θήλασε. Λίγες ώρες αργότερα, ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε δραματικά, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Η προσπάθεια ανάνηψης

Περίπου στις 6 το πρωί έγινε αντιληπτό ότι το βρέφος βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση και ζητήθηκε η συνδρομή ασθενοφόρου. Η μαία φέρεται να επιχείρησε να το επαναφέρει στη ζωή, εφαρμόζοντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), μέχρι να φτάσει η βοήθεια.

Το νεογέννητο μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα», όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς όμως να καταφέρουν να το κρατήσουν στη ζωή.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελίχθηκε το περιστατικό αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης, με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν από τη στιγμή του τοκετού μέχρι τη διακομιδή του βρέφους στο νοσοκομείο.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στις κινήσεις της μαίας μετά το περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να αποχώρησε από την κατοικία της οικογένειας και να μετέβη στην εργασία της, γεγονός που επίσης εξετάζεται από τις Αρχές στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας. Οι αστυνομικοί αναζητούν απαντήσεις για τον ρόλο της κατά τη διάρκεια του τοκετού, την αντιμετώπιση των αναπνευστικών προβλημάτων που φέρεται να παρουσίασε το νεογέννητο, αλλά και τις ενέργειες που έγιναν όταν η κατάστασή του επιδεινώθηκε.

Τα στοιχεία της εγκυμοσύνης

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν το ιατρικό ιστορικό της μητέρας και τα δεδομένα της εγκυμοσύνης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ασφάλεια του τοκετού στο σπίτι.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η μητέρα φέρεται να φοβόταν τη διαδικασία του τοκετού σε μαιευτήριο και να επέλεξε να γεννήσει στην κατοικία της, με τη συνδρομή μαίας. Η οικογένεια έχει ακόμη δύο παιδιά, ενώ οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις και συλλέγουν στοιχεία που θα βοηθήσουν στην πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών.

Το γεγονός ότι ο τοκετός πραγματοποιήθηκε εκτός νοσοκομειακής μονάδας δεν αποτελεί από μόνο του ένδειξη παρατυπίας. Εκείνο που καλούνται να εξακριβώσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι εάν υπήρχαν συγκεκριμένοι ιατρικοί κίνδυνοι, εάν είχαν αξιολογηθεί εγκαίρως και εάν υπήρξε η κατάλληλη αντιμετώπιση όταν το νεογέννητο παρουσίασε τα πρώτα ανησυχητικά συμπτώματα.

Αναμένονται οι απαντήσεις

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να έχει η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα προσδιορίσει τα αίτια θανάτου και θα συμβάλει στη διαπίστωση των συνθηκών που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη. Κατά τη μακροσκοπική εξέταση δεν διαπιστώθηκαν, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, εμφανείς ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, χωρίς αυτό να προδικάζει τα συμπεράσματα της ιατροδικαστικής διερεύνησης.

Οι αστυνομικοί του αρμόδιου Τμήματος της Νέας Φιλαδέλφειας εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων και εκείνο της εγκληματικής αμέλειας. Στο επίκεντρο βρίσκεται κυρίως το χρονικό διάστημα των πέντε ωρών ανάμεσα στη γέννηση και τον θάνατο του βρέφους: πότε εμφανίστηκαν τα πρώτα προβλήματα, πώς αντιμετωπίστηκαν και εάν υπήρξε καθυστέρηση στην αναζήτηση ιατρικής βοήθειας.

Η μητέρα βρίσκεται στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και δίνει πληροφορίες για τις συνθήκες του τοκετού και όσα ακολούθησαν. Οι καταθέσεις της ίδιας και των υπόλοιπων εμπλεκομένων, σε συνδυασμό με το ιατρικό ιστορικό και τα ιατροδικαστικά ευρήματα, αναμένεται να καθορίσουν την πορεία της έρευνας.

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