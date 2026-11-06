Έμεινε 84 ώρες χωρίς ύπνο: Οι παραισθήσεις που βίωσε YouTuber και η ανατριχιαστική εμπειρία του

Τρεισήμισι ημέρες χωρίς ύπνο ήταν αρκετές για να προκαλέσουν παραισθήσεις, σύγχυση και εξάντληση σε έναν YouTuber, ο οποίος περιέγραψε την εμπειρία του και τους κινδύνους

Μια ακραία πρόκληση επιχείρησε να ολοκληρώσει ο YouTuber Luke J, μένοντας ξύπνιος για 3,5 ημέρες, δηλαδή συνολικά 84 ώρες. Η παρατεταμένη αϋπνία, ωστόσο, άρχισε να επηρεάζει την αντίληψή του, προκαλώντας του παραισθήσεις.

Όπως αποκάλυψε, προς το τέλος της δοκιμασίας δυσκολευόταν να ξεχωρίσει την πραγματικότητα από τη φαντασία. Αρχικά νόμιζε ότι είδε ένα τεράστιο έντομο που δεν υπήρχε και στη συνέχεια μια γυναίκα καθισμένη στον καναπέ του, η οποία επίσης ήταν προϊόν της φαντασίας του. Παράλληλα, έχασε την αίσθηση του χρόνου, δυσκολευόταν να θυμηθεί αν είχε ήδη κάνει ορισμένα πράγματα και ένιωθε σαν να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Την τρίτη ημέρα, μάλιστα, αισθανόταν έντονους σωματικούς πόνους, σαν να είχε προηγηθεί εξαντλητική προπόνηση.

Οι κίνδυνοι της παρατεταμένης αϋπνίας

Ο Luke είχε σκεφτεί αρχικά να επεκτείνει την πρόκληση στις επτά ημέρες, όμως η έρευνά του για τους κινδύνους τον έκανε να αλλάξει γνώμη. Σύμφωνα με την Mayo Clinic, η έλλειψη ύπνου αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα, αυξάνοντας την ευαλωτότητα σε λοιμώξεις, ενώ παράλληλα, η Cleveland Clinic αναφέρει ότι το μεγαλύτερο καταγεγραμμένο διάστημα χωρίς ύπνο είναι 11 ημέρες, ενώ το Guinness World Records έχει καταργήσει τη σχετική κατηγορία λόγω των κινδύνων.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι μετά από 72 ώρες χωρίς ύπνο μπορεί να εμφανιστούν άγχος, ευερεθιστότητα, καταθλιπτική διάθεση, δυσκολίες στη σκέψη, αλλά και παραισθήσεις. Ο YouTuber δήλωσε ότι είχε ορίσει από πριν το σημείο στο οποίο θα σταματούσε, και έτσι όταν άρχισε να βλέπει πράγματα που δεν υπήρχαν και δυσκολευόταν ακόμη και να περπατήσει φυσιολογικά, κατάλαβε ότι είχε φτάσει στα όριά του.

Μάλιστα, οι συνέπειες συνεχίστηκαν και μετά την ολοκλήρωση της πρόκλησης, καθώς για εβδομάδες δυσκολευόταν να αποκοιμηθεί, ενώ όταν τελικά κοιμόταν, είχε ανάγκη από πολύ περισσότερες ώρες ξεκούρασης.

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