Winter is Coming: Όταν οι δουλειές του σπιτιού μπαίνουν στον... αυτόματο, με τις σκούπες Xiaomi

Είναι (σχεδόν) χειμώνας και όπως πρέπει θα ντύσεις το σπίτι σου. Μια βοήθεια, όμως, είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη.

Αν η προετοιμασία για το σπίτι ενόψει χειμώνα σου φαίνεται βουνό, σου έχουμε νέα: δεν είσαι μόνη, δεν είσαι μόνος.

Με τη φθινοπωρινή σεζόν να έχει προχωρήσει και τα πρώτα κρύα δειλά δειλά να κάνουν την εμφάνισή τους, βρισκόμαστε επίσημα στην περίοδο που προσεύχεσαι να είχες κάποιον να σε βοηθήσει σε όλες τις δουλειές.

Ανεβοκατεβάζεις ρούχα, ντύνεις το σαλόνι και το δωμάτιό σου με τα… χειμερινά του, καλείσαι να κάνεις τη «βρώμικη» δουλειά της καθαριότητας (ξέρεις, αυτή που καλό είναι να γίνεται 1-2 φορές τον χρόνο).

Μην φτάσουμε καν στον χριστουγεννιάτικο στολισμό, που αν είσαι από τους ‘’die hard’’ της πιο διάσημης γιορτής του χρόνου, έχεις ήδη φτιάξει το χριστουγεννιάτικο δέντρο την ώρα που διαβάζεις αυτό το κείμενο. Μόνο που στην περίπτωση μας, η λίστα δεν περιλαμβάνει υποψήφια δώρα από τον Άγιο Βασίλη, αλλά ένα κατεβατό από ‘’to do’s’’.

Μέσα σε αυτό το άβολο πλαίσιο, υπάρχουν πάντα και οι τρόποι για να κάνεις τη ζωή σου λίγο πιο εύκολη. Για να μπεις στον «αυτόματο», να γίνονται οι δουλειές μηχανικά μετά από ένα σημείο, σχεδόν ρομποτικά. Με τη σειρά Robot Vacuum 6 και τη Mijia Vacuum Cleaner 4 της Xiaomi, η αλήθεια είναι ότι είσαι πολύ κοντά σε αυτό.

Xiaomi Robot Vacuum 6 Pro

Robot Vacuum 6 Max: Ένα task λιγότερο, ό,τι κι αν κάνεις μέσα στο σπίτι

Όλες οι δουλειές θέλουν χρόνο. Όταν θες να συγυρίσεις το δωμάτιο, να κατεβάσεις τα χειμωνιάτικα από τις ντουλάπες, ή απλά να καθαρίσεις το σπιτάκι του κατοικιδίου σου. Αλλά παράλληλα το πρόγραμμα της εβδομάδας δεν το λες σχεδόν ποτέ χαλαρό μέσα στη σεζόν. Και το μυαλό κάποιες φορές πάει πρώτα στην ξεκούραση, και μετά σε ό,τι υποχρέωση εντός σπιτιού έχουμε να κάνουμε.

Xiaomi Robot Vacuum 6 Max

Όση ώρα το σκέφτεσαι κάθε φορά ξαπλωμένος στον καναπέ μέχρι να πάρεις την απόφαση, η Xiaomi Robot Vacuum 6 Max, σου τακτοποιεί μία σημαντική δουλειά, το σκούπισμα. Αθόρυβα κι αποτελεσματικά, με μέγιστη κάλυψη, γιατί έχει ισχύ ως 35.000 Pa, αποφεύγει εμπόδια με AI αναγνώριση οπτικού πεδίου με ως και 3 κάμερες, ενώ υπερπηδά κιόλας όποιο εμπόδιο βρει μέχρι 6 εκατοστών. Κι όλα αυτά με Google Assistant για ευκολότερο χειρισμό με φωνητική εντολή, καθώς και συνδεσιμότητα με το Xiaomi Home App μέσα από το κινητό σου. Robot όνομα και πράγμα.

Παράλληλα, οι Xiaomi Robot Vacuum 6 Pro και Robot Vacuum 6, προσφέρουν προηγμένο roller σφουγγαρίσματος και έχουν αυτόματη βάση αυτοκαθαρισμού, για την ολοκληρωμένη φροντίδα του χώρου σου.

Xiaomi Robot Vacuum 6 Series

Δουλειές, τρίχες, σκόνη: Απλά... *stick* to the plan

Το στρώσιμο των χαλιών στο σπίτι έχει το δικό του timing. Και όταν παρατηρείς ότι μέσα στο σπίτι κρυώνεις περισσότερο από ό,τι έξω, τότε είναι η ώρα να το βάλεις μπροστά.

Χρειάζεται χρόνο. Ένα πρωινό ή μια μέρα αφιερωμένη σε αυτό. Και η δουλειά προφανώς δεν τελειώνει εκεί. Χρειάζεσαι επίσης να καθαρίσεις το σπίτι από τη μετακίνηση των επίπλων κι όλη τη σκόνη που προκύπτει χωρίς καν να το καταλάβεις.

Mijia Vacuum 4 Pro

Με τη Miija Vacuum 4 Pro, το… post-game κάθε δουλειάς σε βγάζει νικηφόρο κάθε φορά, χωρίς να χρειάζεται καν να σκύψεις για να καλύψεις τα δύσκολα σημεία, αφού πρόκειται για stick σκούπα, που λυγίζει.

Τι κι αν οι επιφάνειες έχουν γεμίσει με τρίχες, ακάρεα σκόνης ή μεγαλύτερα υπολείμματα; Το μπλε φως που διαθέτει η Miija Vacuum 4 Pro και η Miija Vacuum 4, αποκαλύπτει κάθε ίχνος, ενώ με διάρκεια ζωής μπαταρίας ως και 90 λεπτά, έχεις τον χρόνο σύμμαχο.

Mijia Vacuum Cleaner 4 Series

Όλα τα προϊόντα από τις νέες σειρές της Xiaomi είναι διαθέσιμα στα xiaomi store σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη & Ιωάννινα, στο mistore-greece.gr και σε όλα τα επίσημα σημεία πώλησης.