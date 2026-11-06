Εύη Κουλκουβίνη - «Φύγε Κύριος»: Το ατμοσφαιρικό video για το νέο της τραγούδι

Η Εύη Κουλκουβίνη παρουσιάζει το νέο της ζεϊμπέκικο με ένα δυναμικό music video γεμάτο συναίσθημα.

Η Εύη Κουλκουβίνη δίνει εικόνα στο νέο της τραγούδι «Φύγε Κύριος», ένα γνήσιο ζεϊμπέκικο που έχει ήδη κερδίσει τις καρδιές του κοινού και τις εντυπώσεις στα social media.



Με παρουσία που ξεχωρίζει, η Εύη Κουλκουβίνη πρωταγωνιστεί σε ένα music video γεμάτο δύναμη, ελευθερία και συναίσθημα. Μέσα σε ένα ατμοσφαιρικό κινηματογραφικό σκηνικό, αποτυπώνει μια γυναίκα δυναμική και ανεξάρτητη, που δεν αφήνει τίποτα να την «λυγίσει» και προχωρά μπροστά με αυτοπεποίθηση.



Το «Φύγε Κύριος», που κυκλοφορεί από την Panik Records, αναδεικνύει το ερμηνευτικό πάθος και την καλλιτεχνική ταυτότητα της Εύης Κουλκουβίνη, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική πορεία της.

Το «Φύγε Κύριος» είναι ένα από τα highlights των live εμφανίσεων της Εύης Κουλκουβινη στο «Romeo», με τον Χρήστο Σαντικάι και την Έλενα Παπαπαναγιώτου, κάθε Πέμπτη και Σάββατο.



Το τραγούδι υπογράφουν ο Γιάννης Κερμανίδης στη μουσική και ο Μιχάλης Χανόγλου στους στίχους, ενώ την παραγωγή έκαναν ο Γιάννης Φρασέρης και ο Νίκος Χωρίτος. Το music video σκηνοθέτησε ο Γιάννης Σιγάλας.



Βρείτε το «Φύγε Κύριος» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/ fyge-kyrios