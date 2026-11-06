Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: 8 ταινίες που ανυπομονούμε να δούμε

Οι ταινίες που δεν θα χάσουμε στο φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ξεκίνησε χθες, με την ταινία “Μινώταυρος” του Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ να ανοίγει την αυλαία, και θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Οι απανταχού σινεφίλ θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν ανάμεσα σε 258 ταινίες, από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο.

Η φετινή διοργάνωση συγκεντρώνει σημαντικούς δημιουργούς και καλλιτέχνες του διεθνούς κινηματογράφου, με αφιερώματα, ειδικές προβολές, διαγωνιστικά τμήματα και συζητήσεις με το κοινό.

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