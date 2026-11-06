Γιατί οι Δημοκρατικοί στις ΗΠΑ είναι «μπλε»: Η αντιστροφή των πολιτικών χρωμάτων σε σχέση με την Ευρώπη

Η χρωματική παλέτα στην πολτιική σκηνή της Αμερικής καθιερώθηκε πιο πρόσφατα από όσο νομίζουμε. Γιατί είναι «αντίθετα» τα χρώματα από την Ευρώπη.

Παραδοσιακά, στην Ευρώπη, έχουμε ταυτίσει τα αριστερόστροφα κόμματα με κόκκινο χρώμα και τα δεξιόστροφα με μπλε χρώμα. Στις ΗΠΑ ωστόσο, παρατηρούμε αντιστροφή των πολιτικών χρωμάτων σε σχέση με αυτά που γνωρίζουμε και αυτό έχει εξήγηση.

Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θεωρούνται δεξιοί αλλά οι Δημοκρατικοί δεν είναι «καθαρόαιμοι» αριστεροί. Τοποθετούνται στο πολιτικό κέντρο έως την κεντροαριστερά, αλλά όχι στην παραδοσιακή αριστερά.

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