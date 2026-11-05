Τι συμβαίνει με το μπαράζ απειλών για βόμβες στα αεροπλάνα: 25 πτήσεις επηρεάστηκαν σε όλη την Ευρώπη

Τι γνωρίζουμε για το κύμα απειλών για βόμβες εναντίον πτήσεων στην Ευρώπη. Νέο κύμα απειλών για βόμβες σε αεροπλάνα πλήττει τουλάχιστον 25 επιβατικές πτήσεις.

Αεροπορικές εταιρείες σε όλη την Ευρώπη δέχθηκαν σήμερα ένα νέο κύμα απειλών για τοποθέτηση βομβών - για τρίτη μέρα αυτή την εβδομάδα - με αποτέλεσμα ορισμένες πτήσεις να πραγματοποιούν αναγκαστικές προσγειώσεις, ενώ άλλες να συνοδεύονται από μαχητικά αεροσκάφη.

Καμία από τις απειλές δεν αποδείχθηκε αληθινή. Δεν έχει υπάρξει καμία ανάληψη ευθύνης για τις απειλές αυτές, ενώ οι αρχές δεν έχουν αποδώσει κάπου την ευθύνη.

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