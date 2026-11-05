Αμερικανός έκανε σκι σε αμμόλοφο με 127 χλμ./ώρα και έκαψε τα πέδιλά του για να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ

Ο Johnny Cruz Buckingham ανέπτυξε ταχύτητα σχεδόν 80 μιλίων την ώρα στην έρημο του Περού, καταγράφοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ στην κατάβαση με σκι πάνω στην άμμο

Ένα διαφορετικό παγκόσμιο ρεκόρ κατέκτησε ο Αμερικανός Johnny Cruz Buckingham, ο οποίος κατάφερε να κατέβει με σκι έναν τεράστιο αμμόλοφο στο Περού με ταχύτητα 127 χλμ./ώρα, καταρρίπτοντας την προηγούμενη επίδοση στην κατάβαση με σκι πάνω στην άμμο.

Σύμφωνα με τα Guinness World Records, ο Buckingham έφτασε τα 78,91 μίλια την ώρα (127 χλμ./ώρα) στις 16 Οκτωβρίου 2026, στον αμμόλοφο Toro Mata, στην περιοχή Acari του Περού. Με αυτή την επίδοση ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ του Γάλλου Mahé Freydier, ο οποίος είχε αναπτύξει ταχύτητα 121 χλμ./ώρα στο ίδιο σημείο. Η διαφορά μεταξύ των δύο επιδόσεων ήταν περίπου 6 χλμ./ώρα.

Οι αποτυχημένες προσπάθειες και τα πέδιλα που κάηκαν

Η προσπάθεια του Αμερικανού δεν ήταν καθόλου εύκολη. Αρχικά ταξίδεψε στο Περού τον Φεβρουάριο του 2026, έχοντας ως στόχο να καταρρίψει το ρεκόρ. Στην πρώτη του κατάβαση έφτασε τα 97 χλμ./ώρα, όμως στη συνέχεια αποφάσισε να αλλάξει εξοπλισμό και να αφαιρέσει τα φαρδιά ρούχα του, ώστε να περιορίσει την αντίσταση του αέρα. Παρά τις βελτιώσεις, δεν κατάφερε να πετύχει τον στόχο του. Σε μία από τις τελευταίες προσπάθειες, το κερί που είχε χρησιμοποιηθεί για τη λίπανση των πεδίλων είχε καεί, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ξεπεράσει τα 120 χλμ./ώρα.

Τους επόμενους μήνες επέστρεψε στις επαγγελματικές και προσωπικές του υποχρεώσεις, ολοκλήρωσε τη Σχολή Ορειβασίας του αμερικανικού στρατού και πήρε το μεταπτυχιακό του από το Yale School of Management. Ωστόσο, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Τον Οκτώβριο επέστρεψε στο Περού μαζί με τον φίλο του Michael Osborne Bedient II και τον Victor «Dito» Chavez, ιδιοκτήτη της Dito Sand X-sports, ο οποίος γνώριζε καλά την περιοχή και βοήθησε στην προετοιμασία της κατάβασης.

Το ατύχημα και η τελευταία προσπάθεια που έφερε το ρεκόρ

Η δεύτερη απόπειρα επιστροφής του στο Toro Mata δεν ξεκίνησε ιδανικά. Σε μία κατάβαση, ενώ κινούνταν με 89 χλμ./ώρα, έχασε τον έλεγχο και έπεσε δυνατά στο έδαφος, τραυματίζοντας τον αστράγαλο και το γόνατό του. Παρά τον φόβο ότι είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό, αποφάσισε να συνεχίσει. Σε επόμενη προσπάθεια έφτασε τα 117 χλμ./ώρα, πλησιάζοντας πλέον το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ. Η καθοριστική στιγμή ήρθε το επόμενο πρωί, όταν η ομάδα επέστρεψε στον αμμόλοφο, με την άμμο ακόμη κρύα και τον ήλιο να μην έχει ανατείλει πλήρως.

Στην τελευταία, δέκατη προσπάθειά του, ο Buckingham πήρε φόρα και κατέβηκε την πλαγιά με τα πέδιλα στραμμένα προς τα κάτω, διατηρώντας όσο μπορούσε την αεροδυναμική του θέση. Όταν έφτασε στο τέλος της διαδρομής, κατάλαβε ότι είχε ξεπεράσει την προηγούμενη επίδοση. Η μέτρηση επιβεβαίωσε την επιτυχία του: 127 χλμ./ώρα! «Το έκανα! Ήταν εξωπραγματικό και δεν μπορούσα να πιστέψω ότι επιτέλους συνέβη», δήλωσε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι ένιωθε ευγνωμοσύνη που είχε ολοκληρώσει την προσπάθεια χωρίς να πάθει κάτι χειρότερο.

Ο Buckingham, ο οποίος έχει κατακτήσει περισσότερους από δώδεκα τίτλους Guinness World Records από το 2025, δεν σκοπεύει να σταματήσει εδώ. Ανάμεσα στους επόμενους στόχους του βρίσκεται και το ρεκόρ της ταχύτερης ρυμουλκούμενης κατάβασης με σκι, το οποίο ανέρχεται στα 189,07 χλμ./ώρα. «Αν έχεις έναν στόχο ή ένα όνειρο στο μυαλό σου, κυνήγησέ το! Ζεις μόνο μία φορά», ήταν το μήνυμα που θέλησε να στείλει σε όσους αναζητούν τις δικές τους προκλήσεις.

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