Καιρός: Ισχυροί βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας – Πού θα κάνει περισσότερο κρύο

Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ισχυροί βοριάδες διαμορφώνουν ένα χειμωνιάτικο σκηνικό στη χώρα, με το κρύο να επιμένει μέχρι το τέλος της εβδομάδας και τον καιρό να βελτιώνεται σταδιακά.

Με φθινοπωρινές συνθήκες θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες στη χώρα, καθώς οι βόρειοι άνεμοι θα διατηρηθούν ενισχυμένοι στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Οι τοπικές βροχές θα περιοριστούν σταδιακά, χωρίς να αναμένεται κάποια γενικευμένη επιδείνωση του καιρού.

Η πτώση του υδράργυρου θα γίνει περισσότερο αισθητή στη βόρεια Ελλάδα, όπου οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κινηθούν μεταξύ 14 και 16 βαθμών Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν ηπιότερες συνθήκες, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν κατά τόπους τους 20 με 23 βαθμούς, κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα.

Πού θα βρέξει σήμερα

Για σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, τοπικές βροχές αναμένονται στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τα φαινόμενα θα είναι κατά κανόνα περιορισμένης έντασης, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί, έντασης 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με 4 έως 6 μποφόρ και στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 14 με 16 βαθμούς στα βόρεια, τους 17 με 20 στις περισσότερες υπόλοιπες περιοχές και τους 22 με 23 βαθμούς στα νοτιοανατολικά.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και πιθανότητα για ασθενείς βροχές, κυρίως στα βόρεια του νομού, μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά και νοτιοανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται ασθενείς τοπικές βροχές και κατά διαστήματα συννεφιά, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 15 βαθμούς. Περισσότερο αισθητή θα είναι η ψύχρα τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Η πρόγνωση για Παρασκευή

Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες.

Οι βοριάδες θα συνεχίσουν να πνέουν ισχυροί στα ανατολικά, φτάνοντας τα 5 με 6 μποφόρ και τοπικά τα 7 στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση κυρίως στα ανατολικά. Στα βόρεια οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν από 14 έως 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα από 17 έως 19, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσουν τους 20 με 21 βαθμούς.

Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου ο καιρός θα παραμείνει γενικά ήπιος, με λίγες νεφώσεις που κατά τόπους θα είναι αυξημένες. Τοπικές βροχές είναι πιθανό να εκδηλωθούν στο Ιόνιο, στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, καθώς και στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις στα δυτικά και από βόρειες στα ανατολικά, φτάνοντας τα 5 με 6 μποφόρ και τοπικά τα 7 στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, με το κρύο να παραμένει περισσότερο αισθητό στις περιοχές όπου έχει ήδη υποχωρήσει ο υδράργυρος.

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου αυξημένες νεφώσεις θα επικρατήσουν στο Ιόνιο, όπου αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη θα υπάρχουν πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις μέχρι το απόγευμα, με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Οι άνεμοι θα διατηρηθούν ενισχυμένοι, με ανατολικές και νοτιοανατολικές διευθύνσεις στα δυτικά και βόρειες στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια περίπου επίπεδα, χωρίς να προβλέπεται σημαντική μεταβολή.

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