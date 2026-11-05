Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που 26χρονη στη Βραζιλία πέφτει από παράθυρο του 7ου ορόφου

Η νεαρή γυναίκα βρήκε ακαριαίο θάνατο.

Μια τραγική υπόθεση σημειώθηκε στη Βραζιλία, όπου μια 26χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν έπεσε από τον έβδομο όροφο ξενοδοχείου, έπειτα από ατύχημα με παράθυρο που αποκολλήθηκε.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 3ης Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο Hotel Rio Poty, στην πόλη Σάο Λουίς, στην πολιτεία Μαρανιάο. Θύμα ήταν η 26χρονη Ρενάτα Ρεμπέκα Νεγκράο Σαλντάνια, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ακούμπησε σε ένα παράθυρο του δωματίου, το οποίο ξαφνικά αποσπάστηκε, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό από μεγάλο ύψος.

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