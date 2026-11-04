Γλυφάδα: Είχε κάνει πρόβες πριν βάλει φωτιά στο σπίτι της πρώην συντρόφου του ο 46χρονος

Νέα στοιχεία για την προετοιμασία των εμπρηστικών επιθέσεων σε βάρος πρώην συντρόφων του 46χρονου έφερε στο φως το Live News, αποκαλύπτοντας κινήσεις του πριν από τη φωτιά στη Γλυφάδα

Τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να προετοίμασε την εμπρηστική επίθεση στο διαμέρισμα της πρώην συντρόφου του στη Γλυφάδα ο 46χρονος πρώην αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού αποκαλύπτουν νέα στοιχεία που παρουσίασε η εκπομπή «Live News» στο MEGA.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο κατηγορούμενος δεν φέρεται να έδρασε παρορμητικά, αλλά να είχε προηγουμένως εξετάσει τους χώρους της πολυκατοικίας, να είχε εντοπίσει τις κάμερες ασφαλείας και να είχε δοκιμάσει τη διαδρομή που θα ακολουθούσε για να διαφύγει. Οι κινήσεις αυτές, όπως παρουσιάστηκαν στην εκπομπή, είχαν ξεκινήσει αρκετές ημέρες πριν από τη φωτιά της 29ης Οκτωβρίου.

Οι κινήσεις στην πολυκατοικία πριν από τη φωτιά

Ειδικότερα, στις 24 Οκτωβρίου, πέντε ημέρες πριν από τον εμπρησμό, ο 46χρονος φέρεται να εισήλθε στην πολυκατοικία και να κατευθύνθηκε στο υπόγειο, όπου παρατήρησε τα σημεία στα οποία υπήρχαν κάμερες ασφαλείας.

Τέσσερις ημέρες αργότερα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, επέστρεψε και πραγματοποίησε αυτό που περιγράφεται ως πρόβα διαφυγής, προκειμένου να υπολογίσει τον χρόνο που θα χρειαζόταν για να απομακρυνθεί από το κτίριο. Την περίοδο εκείνη εξακολουθούσε να διαμένει στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, με τη συγκατάθεση του πατέρα της πρώην συντρόφου του, μέχρι να βρει άλλη κατοικία.

Η φωτιά, οι εμπρησμοί και οι μηνύσεις για ενδοοικογενειακή βία

Τη νύχτα της 29ης Οκτωβρίου, ο 46χρονος φέρεται να κάλυψε τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, να μπήκε στο διαμέρισμα και να έβαλε φωτιά, πριν αποχωρήσει από το σημείο. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε σε άλλες περιοχές, αρχικά στη Γλυφάδα και έπειτα στο Νέο Ηράκλειο, όπου, σύμφωνα με τις κατηγορίες, πυρπόλησε τα οχήματα δύο ακόμη πρώην συντρόφων του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, κατά τη διάρκεια της τελευταίας διετίας είχαν κατατεθεί σε βάρος του τέσσερις μηνύσεις για ενδοοικογενειακή βία. Μετά τις εμπρηστικές επιθέσεις, ο 46χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Λευκάδα, ενώ με απόφαση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας τέθηκε εκτός Πολεμικού Ναυτικού, και μετά την απολογία του στο Ναυτοδικείο κρίθηκε προφυλακιστέος.

Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται, με τις Αρχές να εξετάζουν τα στοιχεία που αφορούν τόσο την προετοιμασία όσο και την εκτέλεση των εμπρηστικών επιθέσεων.

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