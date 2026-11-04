Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Οι τοξιλογικές έδειξαν ποιες ουσίες ανιχνεύθηκαν

Μέχρι την Παρασκευή (6/11), το τοξικολογικό πόρισμα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών - Αναμένονται οι απαντήσεις στο κρίσιμο ερώτημα, «τι προκάλεσε τον θάνατο» του αγαπημένου τραγουδιστή

Ολοκληρώθηκαν οι τοξικολογικές εξετάσεις, όπως αποκαλύπτει το Newsbomb, από το εργαστήριο της ιατροδικαστικής και τοξικολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άμεσα, το αποτελέσμα του τοξικολογικού πορίσματος, με την συγκέντρωση των ουσιών στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, θα σταλεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών και αναμένεται μέχρι την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, να είναι στα χέρια των ιατροδικαστών που θα πάρουν απαντήσεις στο κρίσιμο ερώτημα, «τι προκάλεσε τον θάνατο» του αγαπημένου τραγουδιστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να έχει ανιχνευθεί ο συνδυασμός των 3 ισχυρών ουσιών: προποφόλη (αναισθητικό βραχείας δράση), μιδαζολάμη (κατασταλτική ουσία) και το αντίδοτο της μιδαζολάμης, φλουμαζενίλη. Επιπλέον, έχουν εντοπιστεί ουσίες που αφορούν φαρμακευτική αγωγή που χορηγείται με συνταγογράφησηκαι ουσίες που ανήκουν στην κατηγορία των βενζοδιαζεπινών.

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