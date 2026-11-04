Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων είναι η αγκαλιά που χρειάζεσαι το βράδυ - Και επιτέλους, η ταινία γίνεται διαθέσιμη σε πλατφόρμα

Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων πρέπει οπωσδήποτε να είναι η ταινία που θα δεις στις 27 Νοεμβρίου και έπειτα

5 Δεκεμβρίου 2025, και το πρωινό εκείνο με βρίσκει στον κινηματογράφο Αθήναιον για την ελληνική εκδοχή της κλασικής ιστορίας του Καρόλου Ντίκενς. Ο Λώρης Λοϊζίδης μάς σύστησε Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων, όπου και πρωταγωνιστεί, χαρίζοντάς μας λίγη μαγεία, μια ανάσα πριν τα Χριστούγεννα. Στην πραγματικότητα, όμως, μας χάρισε μία από τις ωραιότερες ταινίες της χρονιάς.

Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων ανήκει στην κατηγορία των ταινιών που ακόμα κι αν τις έχεις δει, θέλεις να τις ξαναδείς σε κάποια φάση της ζωής σου. Και τα καλά νέα είναι ότι μπορείς, αφού το Disney+ θα την κάνει διαθέσιμη στην πλατφόρμα του. Αν, πάλι, δεν την έχεις δει, τότε απλά βάλε υπενθύμιση για τις 27 Νοεμβρίου, την ημέρα πρεμιέρας δηλαδή.

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