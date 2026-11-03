Η σπάνια φωτογραφία του Νότη Σφακιανάκη με αφορμή τα 67α γενέθλιά του

Ο Κωνσταντίνος Σφακιανάκης ευχήθηκε υγεία στον θείο του και μοιράστηκε ένα προσωπικό στιγμιότυπο από τη ζωή τους.

Μια σπάνια φωτογραφία του Νότη Σφακιανάκη δημοσίευσε ο ανιψιός του, Κωνσταντίνος, με αφορμή τα γενέθλια του τραγουδιστή, ο οποίος έγινε 67 ετών χθες, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια να βρίσκεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τις νυχτερινές εμφανίσεις. Άλλωστε, όπως έχει γίνει γνωστό από το οικογενειακό περιβάλλον του, ο ίδιος απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο επιστροφής του στην καλλιτεχνική ζωή, θεωρώντας ότι δεν έχει τίποτα να δώσει κάτω από τις σημερινές συνθήκες.

Η ευχή του ανιψιού

Η κοινή φωτογραφία των δύο συγγενών αναρτήθηκε στο Facebook, συνοδευόμενη από μια ιδιαίτερα θερμή ευχή. «Γερός να είσαι θέλω και ας είσαι όπου θέλεις και όπως θέλεις! Μετά από όλα αυτά που έχεις προσφέρει το αξίζεις. Χρόνια καλά θείε μου. Υγεία σου εύχομαι μόνο», έγραψε ο Κωνσταντίνος Σφακιανάκης.

Ο ανιψιός του τραγουδιστή είχε μιλήσει πρόσφατα και για τη σχέση τους, αποκαλύπτοντας ότι ο θείος του στάθηκε στο πλευρό του και των αδελφών του σαν πατέρας, μετά την απώλεια του δικού τους πατέρα. Όπως ανέφερε, οι δυο τους εξακολουθούν να επικοινωνούν και ο Νότης Σφακιανάκης χαίρει άκρας υγείας.

Τα φετινά γενέθλια είχαν, πάντως, ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος για την οικογένεια, καθώς η 2α Νοεμβρίου συμπίπτει με την επέτειο του θανάτου της συζύγου του τραγουδιστή, Κίλι, η οποία έφυγε από τη ζωή την ίδια ημέρα το 2025.

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