Γίνε πρόεδρος των ΗΠΑ: Το Fantasy Game που σε βάζει να διοικήσεις τη χώρα στη θέση του Τραμπ!

Το νέο διαδικτυακό παιχνίδι εξομοίωσης δίνει στους λάτρεις της πολιτικής τη δυνατότητα να αναλάβουν τη διακυβέρνηση των ΗΠΑ, μπαίνοντας στα παπούτσια των ηγετών της χώρας.

Θα θέλατε να δοκιμάσετε την τύχη σας στη διοίκηση μιας χώρας - και πόσο μάλλον αν αυτή η χώρα είναι οι ΗΠΑ; Παρόλο που δεν είναι τόσο εύκολο να μπεις στον Λευκό Οίκο, είναι αρκετά εύκολο να παίξεις με έναν διαδικτυακό εξομοιωτή. Κάτι σαν το Fantasy στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ ένα πράγμα.

Το Fantasy President Career επιτρέπει σε κοινούς θνητούς να μπουν στα παπούτσια του Ντόναλντ Τραμπ, του Τζο Μπάιντεν, του Μπάρακ Ομπάμα και πολλών άλλων πρώην προέδρων της χώρας, για να δουν αν μπορούν να κάνουν καλύτερη δουλειά απ' αυτούς.

Γίνε πρόεδρος των ΗΠΑ!

Η συνδρομητική έκδοση του παιχνιδιού, η οποία κοστίζει 8 δολάρια τον μήνα, επιτρέπει στους παίκτες να ξεκινήσουν την πολιτική τους καριέρα μεταξύ του 1990 και του 2025, αναλαμβάνοντας ρόλους όπως ο κυβερνήτης, μέλος πολιτειακού νομοθετικού σώματος, αντιπρόσωπος στις ΗΠΑ, γερουσιαστής ή και Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Όπως συμβαίνει και με κάθε άλλο εξομοιωτή καριέρας, υπάρχει εξέλιξη μήνα με τον μήνα και η δημοτικότητα του παίκτη μεταβάλλεται ανάλογα με τις αποφάσεις που λαμβάνει.

Μπορείτε να συμμετάσχετε σε πολιτικές αναμετρήσεις κατά βούληση, συμπεριλαμβανομένων των προεδρικών εκλογών, στην προσπάθεια να διοικήσετε ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα να ξεκινήσετε απευθείας από τον Λευκό Οίκο από την αρχή του παιχνιδιού.

«Θα είσασταν ένας καλός πρόεδρος; Όλοι πιστεύουν ότι θα ήταν. Το Fantasy President σας βάζει στο Οβάλ Γραφείο από την πρώτη μέρα, με το πραγματικό Κογκρέσο, πραγματικές κρίσεις και μια χώρα που απαντάει πίσω», εξηγεί ο επίσημος λογαριασμός του παιχνιδιού στο X.

Η εναλλακτική ιστορία της δωρεάν έκδοσης

Διατίθεται επίσης μια δωρεάν δοκιμαστική έκδοση του πολιτικού εξομοιωτή, η οποία επιτρέπει στους παίκτες να μπουν στα παπούτσια του Τραμπ, του Μπάιντεν ή του Μπαράκ Ομπάμα.

Μπορείτε να αναλάβετε τη χώρα τον Ιανουάριο του 2025, καθώς ο Τραμπ επιστρέφει στον Λευκό Οίκο αφού κέρδισε την Κάμαλα Χάρις, ή να εισέλθετε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2021 ως Μπάιντεν στο απόγειο της πανδημίας Covid και μόλις λίγες εβδομάδες μετά τις εισβολές στο Καπιτώλιο. Αν πάλι αποφασίσετε ότι θέλετε να γίνετε πρόεδρος τον Ιανουάριο του 2013, όταν ο Ομπάμα ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του, υπάρχει και αυτή η επιλογή.

Καθώς το Fantasy President Career είναι ένα παιχνίδι εξομοίωσης, μπορείτε να λάβετε αποφάσεις διαφορετικές από αυτές που λήφθηκαν στην πραγματική ζωή. Ωστόσο, απαιτείται προσοχή, καθώς κάθε νομοθέτημα που εγκρίνεται μπορεί να σας καταστήσει ιδιαίτερα μη δημοφιλείς.

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