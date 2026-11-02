Ο γιος της Πενέλοπε Κρουζ και του Χαβιέρ Μπαρδέμ ακολουθεί τα βήματά τους – Η πρώτη του εμφάνιση σε ταινία

Ο 15χρονος γιος της Πενέλοπε Κρουζ και του Χαβιέρ Μπαρδέμ κάνει το ντεμπούτο του στην υποκριτική σε ταινία που θεωρείται φαβορί για τα Όσκαρ.

Μπορεί η Πενέλοπε Κρουζ και ο Χαβιέρ Μπαρδέμ να είναι από τους πιο γνωστούς ηθοποιούς παγκοσμίως, όμως φαίνεται ότι τα βήματά τους ακολουθεί και ο 15χρονο γιος τους. Ο Λέο πραγματοποιεί το πρώτο του πέρασμα από τον χώρο της υποκριτικής στην ταινία “La Bola Negra”, ένα ισπανόφωνο δράμα που ήδη συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες για διάκριση στα Όσκαρ.

Οι πιο παρατηρητικοί θεατές της queer ταινίας, η οποία είναι πλέον διαθέσιμη στο Netflix και στην οποία πρωταγωνιστεί η Πενέλοπε Κρουζ, εντόπισαν τον Λέο σε μια σύντομη σκηνή με αρκετούς ηθοποιούς, κατά τη διάρκεια των τίτλων τέλους. Ο 15χρονος δεν έχει κάποιον διάλογο, ωστόσο η εμφάνισή του αποτελεί μια πρώτη ένδειξη ενδιαφέροντος για τον κινηματογράφο.

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