Ο Νοστράδαμος και το 2027: Οι στίχοι που συνδέονται με μεγάλες ανατροπές για την νέα χρονιά

Από τη Μέση Ανατολή και τη Γαλλία μέχρι το μυστηριώδες Oak Island, οι προβλέψεις που αποδίδονται στον Νοστράδαμο για την επόμενη χρονιά.

Περισσότερους από τέσσερις αιώνες μετά τον θάνατό του, ο Νοστράδαμος εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις, με τους αινιγματικούς στίχους του να αποτελούν αντικείμενο αμέτρητων ερμηνειών. Καθώς το 2027 πλησιάζει, σχολιαστές επιχειρούν να συνδέσουν ορισμένα από τα γραπτά του με πιθανά γεγονότα της επόμενης χρονιάς, παρουσιάζοντας ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό σκηνικό: από μεγάλες πυρκαγιές και οικονομικές αναταράξεις μέχρι γεωπολιτικές συγκρούσεις και πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη.

Καθώς πλησιάζει το 2027, οι ερμηνευτές των προφητειών του Νοστράδαμου στρέφονται στα 27α τετράστιχα των συλλογών του, αναζητώντας σημάδια για όσα ενδέχεται να φέρει η νέα χρονιά. Πρόκειται για μια σύγχρονη προσέγγιση που ακολουθεί την ίδια αριθμητική λογική η οποία χρησιμοποιήθηκε και για το 2026. Και οι ερμηνείες που προκύπτουν περιλαμβάνουν ορισμένα ιδιαίτερα ανησυχητικά σενάρια»

Πυρκαγιές και οικονομική κρίση

Μία από τις πιο ανησυχητικές αναφορές βρίσκεται στο 27ο τετράστιχο του 11ου Αιώνα. Ο Νοστράδαμος γράφει για «ουράνια φωτιά» που έρχεται από τη δυτική πλευρά και κινείται από τον νότο προς την ανατολή. Η εικόνα αυτή έχει οδηγήσει ορισμένους σχολιαστές να τη συνδέσουν με μεγάλες πυρκαγιές και καταστροφές που θα μπορούσαν να πλήξουν διαφορετικά σημεία του κόσμου.

Ένα δεύτερο σενάριο αφορά την οικονομία. Στους στίχους γίνεται αναφορά σε πληθωρισμό, χρυσό και ασήμι, αλλά και σε χρέη που εξαντλούν τα οικονομικά αποθέματα. Η φράση ότι «όλα τα γραμμάτια και τα ομόλογα θα διαγραφούν» ερμηνεύεται ως πιθανή προειδοποίηση για μια μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση, με σοβαρές συνέπειες για τις αγορές.

Η Μέση Ανατολή και η Γαλλία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το 27ο τετράστιχο του πέμπτου Αιώνα. Σε αυτό γίνεται αναφορά στην Περσία και την Τραπεζούντα, την ιστορική πόλη που βρίσκεται στη σημερινή βορειοανατολική Τουρκία, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

Η Περσία αποτελεί την παλαιότερη ονομασία του σημερινού Ιράν και οι σύγχρονες ερμηνείες συνδέουν τον συγκεκριμένο στίχο με τις γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή, αλλά και την αντιπαράθεση της Τεχεράνης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αναφορά σε στρατιωτική δράση και κατάληψη εδάφους είναι αυτή που τροφοδοτεί τα σχετικά σενάρια.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η Γαλλία. Άλλος στίχος του Νοστράδαμου αναφέρεται σε επίθεση εναντίον του «δελφίνου», τίτλου που χρησιμοποιούνταν ιστορικά για τον διάδοχο του γαλλικού θρόνου. Ορισμένοι επιχειρούν να μεταφέρουν τον συμβολισμό στη σύγχρονη πολιτική σκηνή, συνδέοντάς τον με τον επόμενο πολιτικό διάδοχο της χώρας και το όνομα της Μαρίν Λεπέν.

Ο θησαυρός του Oak Island

Η πέμπτη ερμηνεία είναι ίσως η πιο διαφορετική από τις υπόλοιπες. Αυτή τη φορά δεν αφορά πολέμους ή καταστροφές, αλλά έναν θησαυρό που αναζητείται εδώ και δεκαετίες στο Oak Island του Καναδά.

Σύμφωνα με τον σχετικό στίχο, «κάτω από τη βελανιδιά της Γκιέν, χτυπημένη από κεραυνό, βρίσκεται κρυμμένος ο θησαυρός». Ορισμένοι σχολιαστές συνδέουν την περιγραφή με το μυστηριώδες νησί, όπου επί χρόνια πραγματοποιούνται έρευνες για τον εντοπισμό ενός υποτιθέμενου κρυμμένου πλούτου.

Η συγκεκριμένη αναφορά συνοδεύεται, μάλιστα, από μια σκοτεινή προειδοποίηση: όποιος καταφέρει τελικά να ανακαλύψει τον θησαυρό ενδέχεται να έχει άσχημη κατάληξη.

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