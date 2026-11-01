Η ιστορική στιγμή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου που οδήγησε στην παράδοση του «Φάρσα ή Κέρασμα» για το Halloween

Η σημερινή γιορτή του Halloween έλκει την καταγωγή της από αρχαίες κελτικές παραδόσεις, ενώ η σημερινή της μορφή καθιερώθηκε στις ΗΠΑ μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η νύχτα της 31ης Οκτωβρίου, γνωστή ως Halloween, αποτελεί παραδοσιακή γιορτή των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας. Τα παιδιά συνηθίζουν να μεταμφιέζονται και να πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα ζητώντας γλυκά με τη γνωστή φράση «Φάρσα ή Κέρασμα».

Σύμφωνα με το περιοδικό National Geographic, οι ρίζες αυτής της παιδικής συνήθειας ανάγονται σε κελτικές γιορτές που μετρούν πάνω από 2.000 χρόνια ιστορίας. Οι Κέλτες γιόρταζαν το Samhain, την Πρωτοχρονιά τους που συνέπιπτε με την 1η Νοεμβρίου, πιστεύοντας ότι τη νύχτα πριν από αυτήν περιπλανιούνταν στη Γη φανταστικά πλάσματα και πνεύματα, γι' αυτό και οι κάτοικοι μεταμφιέζονταν ώστε να μην αναγνωρίζονται από αυτά.

Η καθιέρωση της φράσης

Κατά τον 16ο αιώνα στην Αγγλία, οι φτωχές κοινωνικές τάξεις έβγαιναν στους δρόμους για να ζητήσουν ελεημοσύνη την Ημέρα των Αγίων Πάντων, μια πρακτική που υιοθέτησαν στη συνέχεια τα παιδιά. Παράλληλα, διατυπώνονται διάφορες θεωρίες για τις απαρχές του εθίμου, με ορισμένους ερευνητές να εντοπίζουν ακόμη και χριστουγεννιάτικες επιρροές.

Η εμβληματική φράση εμφανίστηκε τον 19ο αιώνα, όταν οι συμμετέχοντες έκαναν μικρά «τρικ», όπως το να χτυπούν τα παράθυρα, για να κάνουν τα «τέρατα» να φαίνονται τρομακτικά, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες των σπιτιών να προσφέρουν καραμέλες για να προστατευτούν από τις φάρσες.

Πώς διαδόθηκε στις ΗΠΑ

Ωστόσο, η μαζική διάδοση του Halloween στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιήθηκε μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν έληξε το σύστημα δελτίου τροφίμων και τα ζαχαρωτά επέστρεψαν στην αγορά. Η ευκολία αυτής της πρακτικής στα προαστιακά συγκροτήματα κατοικιών, όπου τα παιδιά μπορούσαν να κινούνται με ασφάλεια από γειτονιά σε γειτονιά, λειτούργησε καταλυτικά.

Από εκείνη την περίοδο, η γιορτή απέκτησε σταθερό χαρακτήρα, συνοδευόμενη από ειδικό εμπορικό υλικό, προηγμένα κοστούμια και τη μαζική διανομή τυποποιημένων καραμελών αντί για σπιτικά εδέσματα. Η σοκολάτα αναδείχθηκε ως το απόλυτο αγαπημένο προϊόν των καταναλωτών, σημειώνοντας τεράστια αύξηση στις πωλήσεις της κάθε χρόνο τέτοια εποχή.

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