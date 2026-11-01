Αλέξανδρος Διάκος: Η ιστορία του πρώτου αξιωματικού του Στρατού Ξηράς που έπεσε στον πόλεμο του 1940

Μία ημέρα σαν σήμερα, την 1 Νοεμβρίου 1940, ο Αλέξανδρος Διάκος έγινε ο πρώτος Έλληνας αξιωματικός που έπεσε στο πεδίο της μάχης κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου 1940, η Ελλάδα δέχθηκε την απρόκλητη επίθεση της φασιστικής Ιταλίας του Μπενίτο Μουσολίνι. Το ιταλικό τελεσίγραφο, που απαιτούσε ουσιαστικά την παράδοση στρατηγικών σημείων της ελληνικής επικράτειας, ήταν στην πραγματικότητα η αξίωση ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος να υποτάξει μια ανεξάρτητη χώρα, χωρίς εκείνη να έχει προκαλέσει ή επιδιώξει τη σύγκρουση.

Η Ελλάδα κλήθηκε να υπερασπιστεί την εδαφική της ακεραιότητα και την ελευθερία της απέναντι σε μια στρατιωτική δύναμη που επιδίωκε την επέκταση της κυριαρχίας της με τη βία.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr