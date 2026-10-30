Άνθρωποι στη Νορβηγία αγοράζουν χρυσό και τον αφήνουν στα δάση: Η απάτη που κρύβεται πίσω από αυτή την κίνηση

Απατεώνες στη Νορβηγία ξεγελούν τους ανθρώπους ώστε να αγοράσουν χρυσό και να τον αφήσουν σε δάση με την υπόσχεση για ασφαλή αποθήκευση και αυξανόμενη αξία.

Ο χρυσός αποτελούσε ανέκαθεν ένα από τα πιο δημοφιλή καταφύγια για την προστασία των κεφαλαίων, όμως στη Νορβηγία αυτή η διαχρονική εμπιστοσύνη μετατράπηκε σε παγίδα για δεκάδες επενδυτές.

Επιτήδειοι κατάφεραν να στήσουν ένα απίστευτο κύκλωμα εξαπάτησης, πείθοντας τα θύματά τους να αγοράσουν μεγάλες ποσότητες χρυσού και στη συνέχεια να τις μεταφέρουν σε απομονωμένα σημεία μέσα σε δάση, με την υπόσχεση ότι εκεί ο χρυσός θα παρέμενε ασφαλής όσο η αξία του θα ανέβαινε. Όπως ήταν φυσικό, μόλις τα θύματα έφευγαν από το σημείο, οι δράστες αφαιρούσαν τις πολύτιμες ράβδους.

Εκατομμύρια ευρώ στο στόχαστρο των απατεώνων

Η υπόθεση έχει προκαλέσει την άμεση κινητοποίηση του οργανισμού Finans Norge, που εκπροσωπεί τον χρηματοπιστωτικό τομέα της χώρας.

Τα πρώτα περιστατικά καταγράφηκαν την άνοιξη, ενώ έκτοτε έχουν σημειωθεί ανάλογα συμβάντα στο Όσλο, σε γύρω περιοχές, αλλά και στο Μπέργκεν στις δυτικές ακτές της Νορβηγίας.

Παρότι οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει το ακριβές ποσό των απωλειών, κάνουν λόγο για τεράστιες χρηματικές ζημίες, καθώς τα θύματα πείθονταν από πρόσωπα που θεωρούσαν αξιόπιστα.

Η απάτη του δάσους αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου κύματος οικονομικών εγκλημάτων στη χώρα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Finans Norge, οι νορβηγικές τράπεζες και οι πελάτες τους έχασαν κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς συνολικά 962 εκατομμύρια κορώνες (περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια) από οικονομικές απάτες.

Παράλληλα, τα πιστωτικά ιδρύματα κατάφεραν να αποτρέψουν απόπειρες απάτης ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων κορωνών. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου, ξεκίνησε η ευρεία ενημερωτική εκστρατεία «NO WAY – you won't fool me» (Με τίποτα – δεν θα με ξεγελάσεις), καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν καλούνται να αφήσουν περιουσιακά στοιχεία σε περίεργα σημεία.

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