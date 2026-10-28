Η Δασκάλα με τα Ξανθά Μαλλιά: Ο αρχικός τίτλος της ταινίας με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και γιατί τον άλλαξαν

Ο αρχικός τίτλος της ταινίας «Η Δασκάλα με τα Ξανθά Μαλλιά με την Αλίκη Βουγιουκλάκη που παίζεται σήμερα 28η Οκτωβρίου στο Mega και γιατί αναγκάστηκαν να τον αλλάξουν.

ην Κυριακή (25/10) προβλήθηκε η «Υπολοχαγός Νατάσσα» και σήμερα Τετάρτη, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, στο Mega παίχτηκε η «Δασκάλα με τα Ξανθά Μαλλιά» με τους Αλίκη Βουγιουκλάκη και Δημήτρη Παπαμιχαήλ.

Η ταινία γυρίστηκε στη Μακρινίτσα του Πηλίου και προηγήθηκε της «Νατάσσας» έχοντας και αυτή ως θέμα της τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και την περίοδο της Κατοχής.

Ήταν η πρώτη δραματική ταινία της Βουγιουκλάκη μετά από πάρα πολλά χρόνια, αφού εκτός από τα έργα «Η Αγάπη μας» και «Το Κορίτσι του Λούνα Παρκ» που είχαν κάποια δραματικά στοιχεία στην πλοκή τους, η τελευταία δραματική ταινία που είχε γυρίσει η Αλίκη ήταν το «Ταξίδι» το 1962, το οποίο, όμως, δεν είχε πάει καλά εισπρακτικά επειδή στο τέλος η ηρωίδα που υποδυόταν η Αλίκη, η Μαρίνα, πέθαινε.

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