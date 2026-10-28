Καιρός: Η Γέφυρα Βοέικοφ απειλεί με ψύχος την Ελλάδα - Το σπάνιο φαινόμενο του Νοεμβρίου

Μια ατμοσφαιρική διαταραχή και το ψύχος από τη Ρωσία ονόματι Μπουράν

Μια πιθανή Γέφυρα Βοέικοφ (Voejkov Bridge) ανάμεσα στον Αντικυκλώνα των Αζορών και τον Ρωσο-Σιβηρικό Αντικυκλώνα θα μπορούσε να μεταβάλει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από την Ευρώπη μεταξύ τελών Οκτωβρίου και αρχών Νοεμβρίου.

Αυτό είναι το σενάριο που περιγράφεται για την εξέλιξη του καιρού: το μπλοκάρισμα των ατλαντικών ρευμάτων θα μπορούσε να ευνοήσει μια οπισθοδρόμηση (retrogression) πολύ ψυχρού αέρα από τα ανατολικά προς τη Μεσόγειο και την Ελλάδα, με απότομη πτώση της θερμοκρασίας και χειμερινές συνθήκες.

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