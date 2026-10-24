«Να μην έρθουν αδερφάκια»: Η πρόσκληση για παιδικό πάρτι που έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους

Η ψυχολόγος Λίζα Βάρβογλη δημοσίευσε μία πρόσκληση για παιδικά γενέθλια που θέτει συγκεκριμένους όρους στους καλεσμένους και άνοιξε τη συζήτηση για τα όρια της οργάνωσης.

Μια πρόσκληση για παιδικό πάρτι γενεθλίων έγινε αφορμή για να «ανάψει» η συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς περιλαμβάνει μια σειρά από αυστηρούς κανόνες για τους καλεσμένους. Από την απαγόρευση να συνοδεύονται τα παιδιά από τα αδέλφια τους μέχρι συγκεκριμένες οδηγίες για τα ρούχα και τα δώρα, το email ξεφεύγει από τις συνηθισμένες πληροφορίες μιας παιδικής γιορτής και θυμίζει περισσότερο ένα λεπτομερές πλάνο οργάνωσης, από αυτά που συναντά κανείς συνήθως στον χώρο εργασίας του.

Την πρόσκληση δημοσίευσε η ψυχολόγος και συγγραφέας Λίζα Βάρβογλη, θέτοντας το ερώτημα πού βρίσκεται η γραμμή ανάμεσα στην καλή οργάνωση και στις υπερβολικές απαιτήσεις. Δεν έχει διευκρινιστεί αν το μήνυμα προέρχεται από την Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Οι κανόνες για τους καλεσμένους

Στο email, οι οικοδεσπότες ζητούν να μην έρθουν αδέλφια των προσκεκλημένων παιδιών, καθώς ο αριθμός των καλεσμένων έχει περιοριστεί. Για τα δώρα, ζητούν να επιλεγεί αποκλειστικά κάποιο αντικείμενο από συγκεκριμένη λίστα, ώστε να αποφευχθούν οι διπλές αγορές, ενώ εκφράζουν την προτίμηση να μην προσφερθούν μεταχειρισμένα αντικείμενα.

Οι οδηγίες επεκτείνονται και στην εμφάνιση των παιδιών. Το θέμα της γιορτής είναι το μπλε και οι γονείς καλούνται να επιλέξουν ρούχα σε αντίστοιχες αποχρώσεις, στέλνοντας μάλιστα εκ των προτέρων φωτογραφία των συνόλων που έχουν ετοιμάσει.

Αντίστοιχος περιορισμός αφορά τις μητέρες, από τις οποίες ζητείται να μην φορούν παπούτσια με τακούνια, ώστε να μην προκληθούν φθορές στο γκαζόν. Παράλληλα, οι γονείς καλούνται να παραμείνουν στον χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια της γιορτής και να συμβάλουν στην επίβλεψη των παιδιών.

Από τη συμπεριφορά μέχρι τα δώρα

Η λίστα δεν σταματά στην εμφάνιση. Οι οικοδεσπότες ζητούν από τα παιδιά να αποφεύγουν το τρέξιμο μέσα στο σπίτι και να περνούν όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο στον κήπο. Επιπλέον, θέλουν να έχουν εξασκηθεί στο τραγούδι των γενεθλίων, ώστε να το πουν όλα μαζί σωστά κατά τη βιντεοσκόπηση.

Στο ίδιο μήνυμα ζητείται από τους γονείς να ενημερώσουν εγκαίρως για τυχόν διατροφικές αλλεργίες ή ανάγκες ιδιαίτερης υποστήριξης στη συμπεριφορά των παιδιών. Αυτές οι πληροφορίες, ωστόσο, μπορούν να εξυπηρετούν πραγματικές ανάγκες ασφάλειας και φροντίδας, σε αντίθεση με άλλους όρους της πρόσκλησης που αφορούν κυρίως την αισθητική και τον τρόπο διεξαγωγής της γιορτής.

Το ερώτημα της ψυχολόγου

Η Λίζα Βάρβογλη συνόδευσε τη δημοσίευση με ερωτήματα για το πώς θα αντιδρούσε κάποιος αν λάμβανε μια αντίστοιχη πρόσκληση για τα γενέθλια ενός παιδιού. Θα αποδεχόταν τους όρους, θα ζητούσε διευκρινίσεις ή θα αρνούνταν ευγενικά;

Το θέμα που αναδεικνύεται, βέβαια, δεν είναι αν οι οικοδεσπότες δικαιούνται να οργανώσουν τη γιορτή όπως επιθυμούν, αλλά κατά πόσο οι πολλοί περιορισμοί μπορούν να κάνουν τους προσκεκλημένους να αισθανθούν ότι καλούνται να εκπληρώσουν υποχρεώσεις αντί να συμμετάσχουν σε μια παιδική γιορτή.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ