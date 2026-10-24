Σάσα Παπαδήμα: 15 ξεκαρδιστικές ατάκες του πιο απενοχοποιημένου ρόλου της ελληνικής τηλεόρασης
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Οι 15 πιο ξεκαρδιστικές ατάκες της «Σάσας» Κατιάνας Μπαλανίκα από τη θρυλική Ντόλτσε Βίτα του Mega. Αναμφίβολα ο πιο απενοχοποιημένος ρόλος της ελληνικής τηλεόρασης.
Σάσα Παπαδήμα, δεν χρειάζονται συστάσεις, ένα όνομα μια ιστορία. Άλλωστε και σκέτο «Σάσα» να πει κανείς, αμέσως καταλαβαίνουμε ότι εννοεί το απόλυτο είδωλο - τη φίλη της Χριστίνας Μαρκάτου από τη θρυλική «Ντόλτσε Βίτα» που ερμήνευσε μοναδικά η αγαπημένη Κατιάνα Μπαλανίκα.
Όταν η Σαμάνθα Τζόουνς ήταν ακόμα στο χαρτί των σεναριογράφων του Sex and the City, η Σάσα ήδη αλώνιζε στην ελληνική τηλεόραση και συνεχίζει να μας φτιάχνει τη διάθεση είτε μέσα από την TV κάθε φορά που ξαναπαίζεται η σειρά είτε μέσα από αμέτρητα memes, gifs, reels που συναντάμε στα social media.
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