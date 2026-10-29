Νέα Υόρκη: Η χωματερή των 150 εκατ. τόνων σκουπιδιών που μετατρέπεται σε πάρκο σχεδόν τριπλάσιο από το Central Park

Για δεκαετίες, η Fresh Kills στη Νέα Υόρκη δεχόταν καθημερινά τόνους απορριμμάτων, σήμερα, μεταμορφώνεται σε έναν τεράστιο χώρο πρασίνου.

Για περισσότερα από 50 χρόνια, η Νέα Υόρκη έστελνε τα σκουπίδια της στο Στάτεν Άιλαντ, όπου μια χωματερή που προοριζόταν να λειτουργήσει προσωρινά εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο. Η Fresh Kills άνοιξε το 1948, με αρχικό σχεδιασμό να παραμείνει σε λειτουργία για μόλις τρία χρόνια. Ωστόσο, η συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή απορριμμάτων την κράτησε ανοιχτή για δεκαετίες, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν περίπου 150 εκατομμύρια τόνοι σκουπιδιών.

Σήμερα, η περιοχή αλλάζει σταδιακά χαρακτήρα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ένα από τα μεγαλύτερα έργα μετατροπής πρώην χωματερής σε δημόσιο πάρκο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το τελευταίο φορτίο σκουπιδιών και τα συντρίμμια της 11ης Σεπτεμβρίου

Η Fresh Kills δημιουργήθηκε το 1948, με την έγκριση του Ρόμπερτ Μόουζες, του ισχυρού πολεοδόμου που επηρέασε καθοριστικά την ανάπτυξη της Νέας Υόρκης, από τους αυτοκινητοδρόμους μέχρι τα πάρκα της. Παρά τον αρχικό σχεδιασμό για τριετή λειτουργία, η χωματερή συνέχισε να δέχεται απορρίμματα και το 1955 είχε εξελιχθεί, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πάρκων της Νέας Υόρκης, στη μεγαλύτερη χωματερή παγκοσμίως. Στις περιόδους μεγαλύτερης δραστηριότητας, έφταναν εκεί έως και 20 φορτηγίδες την ημέρα, καθεμία μεταφέροντας περίπου 650 τόνους απορριμμάτων.

Με την πάροδο των χρόνων, τα σκουπίδια σχημάτισαν τέσσερις τεράστιους λόφους, αλλάζοντας ριζικά το τοπίο του Στάτεν Άιλαντ. Το μέγεθος του χώρου ήταν τόσο εντυπωσιακό, ώστε ο ψηλότερος λόφος έφτασε περίπου τα 200 πόδια, δηλαδή 61 μέτρα, πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Το ύψος του ξεπερνά εκείνο του Αγάλματος της Ελευθερίας, αν η σύγκριση γίνει από τη βάση του αγάλματος έως τον πυρσό του, χωρίς να συνυπολογιστεί το βάθρο του μνημείου. Η λειτουργία της Fresh Kills ως χώρου υποδοχής των δημοτικών απορριμμάτων τερματίστηκε το 2001. Η τελευταία φορτηγίδα με σκουπίδια έφτασε στις 22 Μαρτίου εκείνης της χρονιάς, κλείνοντας έναν κύκλο που είχε διαρκέσει περισσότερο από μισό αιώνα.

Ωστόσο, λίγους μήνες αργότερα, η περιοχή απέκτησε έναν διαφορετικό ρόλο. Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, η Fresh Kills χρησιμοποιήθηκε για την επεξεργασία και διαλογή υλικών από το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου. Περίπου 1,2 εκατομμύρια τόνοι συντριμμιών μεταφέρθηκαν εκεί, ενώ η επεξεργασία τους ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2002. Η ιστορία της περιοχής δεν τελείωσε με την απομάκρυνση των τελευταίων απορριμμάτων. Αντίθετα, ξεκίνησε μια μακρόχρονη προσπάθεια αποκατάστασης και μετατροπής της σε χώρο πρασίνου.

Από τα σκουπίδια σε ένα πάρκο 2.200 στρεμμάτων

Το έργο του Freshkills Park ξεκίνησε το 2008 και αφορά μια έκταση περίπου 2.200 acres, δηλαδή περίπου 8,9 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Όταν ολοκληρωθεί, το πάρκο θα έχει έκταση σχεδόν τριπλάσια από εκείνη του Central Park στο Μανχάταν. Η μεταμόρφωση πραγματοποιείται σταδιακά, με στόχο τη δημιουργία χώρων αναψυχής, μονοπατιών, περιοχών παρατήρησης της άγριας ζωής και εκτάσεων πρασίνου. Το πρώτο τμήμα, το North Park, άνοιξε για το κοινό τον Οκτώβριο του 2023. Η έκταση των 21 acres, περίπου 8,5 εκταρίων, διαθέτει υπερυψωμένο σημείο θέασης, πύργο παρατήρησης πουλιών και τουαλέτα κομποστοποίησης που λειτουργεί χωρίς νερό. Η επιστροφή της φύσης είναι ήδη ορατή. Σύμφωνα με την Audubon, στην περιοχή έχουν καταγραφεί περισσότερα από 200 είδη πουλιών, στοιχείο που αναδεικνύει τη σημασία της για την τοπική άγρια ζωή.

Παρά την εντυπωσιακή αλλαγή του τοπίου, τα απορρίμματα εξακολουθούν να βρίσκονται θαμμένα κάτω από την επιφάνεια. Για τον λόγο αυτό, η μετατροπή της Fresh Kills σε πάρκο απαιτεί ειδικά έργα μηχανικής, περιβαλλοντική παρακολούθηση και μακροχρόνια διαχείριση. Η αποκατάσταση δεν ισοδυναμεί με πλήρη απομάκρυνση των σκουπιδιών, αλλά με τη δημιουργία ενός ασφαλούς και λειτουργικού τοπίου πάνω από την πρώην χωματερή. Η Fresh Kills αποτελεί πλέον ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς μια περιοχή που συνδέθηκε επί δεκαετίες με τον όγκο των απορριμμάτων μιας μεγαλούπολης μπορεί να αποκτήσει διαφορετική χρήση. Η δημιουργία του πάρκου παραμένει ένα έργο σε εξέλιξη, με στόχο να προσφέρει στους κατοίκους της Νέας Υόρκης έναν νέο χώρο πρασίνου και επαφής με τη φύση.

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