Spoilers στα βιβλία: Η επιστημονική εξήγηση για όσους θέλουν να ξέρουν το τέλος

Έρευνα του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας έδειξε ότι η γνώση του τέλους μιας ιστορίας πριν από την ανάγνωσή της μπορεί να ενισχύσει την απόλαυση των αναγνωστών.

Το να διαβάζει κάποιος την τελευταία σελίδα ενός βιβλίου πριν ολοκληρώσει την ιστορία θεωρείται συχνά ένας τρόπος να χαλάσει την έκπληξη. Ωστόσο, έρευνα των ψυχολόγων Nicholas Christenfeld και Jonathan Leavitt, από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο, έδειξε ότι όσοι γνώριζαν εκ των προτέρων την κατάληξη απολάμβαναν περισσότερο τις ιστορίες σε σχέση με όσους δεν ήξεραν πώς τελειώνουν.

Γιατί το spoiler μπορεί να ενισχύσει την απόλαυση

Η μελέτη περιλάμβανε τρία πειράματα με τη συμμετοχή 819 φοιτητών και τη χρήση 12 διηγημάτων διαφορετικών ειδών, μεταξύ των οποίων έργα των Άντον Τσέχοφ και Άγκαθα Κρίστι. Ορισμένοι συμμετέχοντες διάβασαν τις ιστορίες στην αρχική τους μορφή, ενώ άλλοι ενημερώθηκαν προηγουμένως για την κατάληξή τους μέσω μιας σύντομης παραγράφου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αναγνώστες συχνά προτιμούσαν τις εκδοχές με το αποκαλυμμένο τέλος, ακόμη και όταν επρόκειτο για ιστορίες μυστηρίου ή αφηγήσεις με ανατροπή.

Σύμφωνα με την ερμηνεία των ερευνητών, η γνώση της κατάληξης μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ο αναγνώστης επεξεργάζεται την ιστορία. Χωρίς να χρειάζεται να προβλέπει διαρκώς τι θα συμβεί, μπορεί να εστιάσει περισσότερο στους χαρακτήρες, στο ύφος του συγγραφέα και στην εξέλιξη των γεγονότων. Η εξήγηση αυτή συνδέεται με την έννοια της ευχέρειας επεξεργασίας (processing fluency), σύμφωνα με την οποία η ευκολία κατανόησης και οργάνωσης των πληροφοριών μπορεί να επηρεάσει θετικά την εμπειρία μας.

Σε ένα ακόμη πείραμα, οι ερευνητές διέκοψαν την ανάγνωση για να ρωτήσουν τους συμμετέχοντες πόσο απολάμβαναν την ιστορία. Όσοι γνώριζαν ήδη το τέλος ανέφεραν μεγαλύτερη απόλαυση ακόμη και πριν φτάσουν στην ολοκλήρωσή της. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η αποκάλυψη του τέλους δεν μειώνει απαραίτητα την απόλαυση ενός βιβλίου. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι όλοι οι αναγνώστες έχουν τις ίδιες προτιμήσεις ή ότι η έκπληξη παύει να έχει σημασία.

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