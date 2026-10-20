10 φράσεις που θα πουν οι φαφλατάδες, όταν τους ζητούν τα ρέστα για την αδράνειά τους

Έχεις ακούσει τη φράση “πολλή φασαρία για το τίποτα”; Ε, κάτι τέτοιο συμβαίνει με αυτή την κατηγορία ανθρώπων: λένε πολλά, αλλά δεν κάνουν τίποτα.

Όλοι γνωρίζουμε ανθρώπους που στα λόγια παίρνουν άριστα 10, αλλά στις πράξεις αποτυγχάνουν παταγωδώς. Είναι εκείνοι που έχουν πάντα μια εντυπωσιακή ιδέα, ένα φιλόδοξο σχέδιο ή μια υπόσχεση που ακούγεται αρκετά πειστική, μέχρι να έρθει η ώρα να την κάνουν πράξη. Τότε, ως διά μαγείας, κάτι προκύπτει, οι συνθήκες δεν ευνοούν ή η στιγμή δεν είναι η κατάλληλη. Κι έτσι, τα μεγάλα λόγια συνεχίζονται, αλλά τα αποτελέσματα παραμένουν άφαντα.

Στην καθημερινότητα, τους συναντάμε παντού. Είναι ο συνάδελφος που διαβεβαιώνει ότι θα αναλάβει το νέο project, αλλά όταν πλησιάζει το deadline έχει πάντα μια δικαιολογία. Είναι ο φίλος που οργανώνει στα λόγια τις πιο απίθανες εξορμήσεις, αλλά δεν φτάνει ποτέ στο σημείο να κλείσει εισιτήρια.

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