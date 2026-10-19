Γαλλία: Η ιστορία πίσω από τη φωτογραφία του ηλικιωμένου ζευγαριού που έγινε viral

Τι κρύβει η viral φωτογραφία δύο ηλικιωμένων με τα εσώρουχά τους στους δρόμους της Γαλλίας περιτριγυρισμένοι από κουκουλοφόρους;

Μια φωτογραφία δύο ηλικιωμένων με τα εσώρουχά τους να βρίσκονται τριγυρισμένοι από κουκουλοφόρους άνδρες ντυμένους στα μαύρα άρχισε να διακινείται σε διάφορους λογαριασμούς των social media με φόντο ιστορία από τα εκτεταμένα επεισόδια στη Γαλλία.

Πριν από τη δημοσιοποίηση της φωτογραφίας, γαλλικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει ότι ένα ζευγάρι ηλικίας 80 ετών είχε ληστευθεί στην πλατεία Δημοκρατίας (Place de la République), μία από τις σημαντικότερες πλατείες του Παρισιού, και είχε αφεθεί σχεδόν γυμνό από ταραχοποιούς.

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