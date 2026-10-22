Η γηραιότερη χελώνα κρατά το μυστικό της μακροζωίας: Μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους ώστε να γερνάνε καλύτερα;

Επιστήμονες μελετούν το DΝΑ της 194χρονης χελώνας Τζόναθαν στην Αγία Ελένη, αναζητώντας απαντήσεις για τη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας και γήρανσης.

Ο Τζόναθαν γεννήθηκε σε έναν κόσμο που δεν υπάρχει πια και έχει επιζήσει ολόκληρων γενεών. Σήμερα, σε ηλικία περίπου 194 ετών, αυτή η γιγαντιαία χελώνα θα μπορούσε να βοηθήσει τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της ζωής: «πώς να γερνάμε καλύτερα».

Ο Τζόναθαν ζει στην Αγία Ελένη, ένα απομακρυσμένο βρετανικό νησί στον Νότιο Ατλαντικό, όπου έφτασε ήδη ως ενήλικο ζώο. Για να μελετήσουν τον οργανισμό του, οι ερευνητές ανέλυσαν δείγματα σάλιου και διαπίστωσαν ότι ορισμένα από τα γονίδιά του παρέμειναν εξαιρετικά σταθερά.

Σε αυτά περιλαμβάνονται γονίδια που συνδέονται με τη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα, τη φλεγμονή και την προστασία από τον καρκίνο, διεργασίες που είναι εξίσου σημαντικές για την ανθρώπινη υγεία.

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Ένα ακόμα εύρημα τράβηξε την προσοχή της επιστημονικής ομάδας, καθώς ορισμένα γονίδια που συνδέονται με τα μιτοχόνδρια, τις κυτταρικές δομές που είναι υπεύθυνες για την παραγωγή ενέργειας, παρουσίασαν ομοιότητες μεταξύ του Τζόναθαν και μιας χελώνας μόλις πέντε ετών.

Οι επιστήμονες διερευνούν εάν αυτό το χαρακτηριστικό συμβάλλει στη μακροζωία του, αν και δεν μπορούν ακόμη να ισχυριστούν ότι εξηγεί πλήρως την εξαιρετική διάρκεια της ζωής του.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science Advances και δεν αναζητά μια φόρμουλα για τη διακοπή της γήρανσης, αλλά στοχεύει στην κατανόηση των μηχανισμών που επιτρέπουν σε ορισμένους οργανισμούς να διατηρούν τις βιολογικές τους λειτουργίες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η μελέτη έχει τους περιορισμούς της. Οι αρχές της Αγίας Ελένης δεν επέτρεψαν τη συλλογή δειγμάτων αίματος λόγω ανησυχιών για πιθανές λοιμώξεις. Η ομάδα ελπίζει να συνεχίσει να συλλέγει μη επεμβατικά δείγματα για όσο διάστημα ο Τζόναθαν παραμένει στη ζωή, καθώς κάθε ευκαιρία μπορεί να ρίξει περισσότερο φως στη μοναδική βιολογία του.

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