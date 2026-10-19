Ο «καλός γείτονας» που βίαζε και σκότωνε γνωστές του: Το τέλος στο σπίτι του αφεντικού του

Η ιστορία του Wayne Nathan Nance αποτελεί μέχρι και σήμερα μια από της σκοτεινότερες υποθέσεις serial killer των ΗΠΑ.

Για περισσότερα από δέκα χρόνια, ο Wayne Nathan Nance βίαζε και δολοφονούσε γυναίκες, χωρίς κανείς να υποψιάζεται ότι πίσω από τα εγκλήματα κρυβόταν ένας άνθρωπος που οι γνωστοί του περιέγραφαν ως ευγενικό, γοητευτικό και ιδιαίτερα εμφανίσιμο.

Δεν επέλεγε τα θύματά του τυχαία. Προτιμούσε γυναίκες που γνώριζε προσωπικά, ενώ όταν εκείνες ήταν παντρεμένες και οι σύζυγοί τους αποτελούσαν εμπόδιο, δεν δίσταζε να τους σκοτώσει και αυτούς.

Η δράση του έφτασε στο τέλος της τη νύχτα της 3ης Σεπτεμβρίου 1986. Εκείνο το βράδυ, ο Nance εισέβαλε στο σπίτι του ιδιοκτήτη του καταστήματος επίπλων όπου εργαζόταν, στη Μισούλα της Μοντάνα. Το σχέδιό του, ωστόσο, δεν εξελίχθηκε όπως είχε υπολογίσει, με αποτέλεσμα να χάσει τόσο την ελευθερία του όσο και τη ζωή του.

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