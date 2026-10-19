Η φυλάκιση του Μίκη Θεοδωράκη στο στρατόπεδο του Ωρωπού και μία συνταρακτική «καντάδα»

Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 19 Οκτωβρίου 1969, ο σπουδαίος Μίκης Θεοδωράκης φυλακίστηκε από τη Χούντα στο στρατόπεδο του Ωρωπού.

ΟΜάνος Λοΐζος είχε γράψει πως «ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία». Και είχε δίκιο σε αυτό. Όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κάτι τόσο δεδομένο.

Ο Μίκης Θεοδωράκης, από την άλλη, είχε γράψει το τραγούδι «Διότι δε συνεμορφώθην». Και οι στίχοι του είναι μία ολόκληρη ιστορία.

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