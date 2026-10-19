Τραγωδία στη Λέσβο: Νεκροί 6 μετανάστες ανάμεσά τους και βρέφος, σε σύγκρουση σκάφους με πλωτό του λιμενικού

Η σύγκρουση σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν το ταχύπλοο φέρεται να πραγματοποιούσε ελιγμούς για να διαφύγει από την καταδίωξη του περιπολικού.

Έξι μετανάστες, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος, έχασαν τη ζωή τους στη θαλάσσια περιοχή της Αγριελιάς στη Λέσβο, όταν ταχύπλοο που μετέφερε ανθρώπους από τα μικρασιατικά παράλια συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Οκτώ επιβαίνοντες διασώθηκαν, ενώ ο 37χρονος Τούρκος που φέρεται να χειριζόταν το ταχύπλοο συνελήφθη.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα, περίπου 3,5 ναυτικά μίλια από τη νοτιοανατολική ακτή της Λέσβου. Οι συνθήκες της σύγκρουσης διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.

Η μοιραία σύγκρουση

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, το ταχύπλοο κινούνταν από τις μικρασιατικές ακτές προς τη Λέσβο και, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, πραγματοποιούσε ελιγμούς στην προσπάθειά του να διαφύγει. Κατά τους χειρισμούς αυτούς, συγκρούστηκε με την αριστερή πλευρά της πλώρης του περιπολικού σκάφους.

Από τη σύγκρουση, ορισμένοι από τους επιβαίνοντες φέρεται να έπεσαν στη θάλασσα. Στους έξι νεκρούς περιλαμβάνονται τέσσερις άνδρες, μία γυναίκα και ένα βρέφος. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ξεκίνησε αμέσως, με τις δυνάμεις που βρίσκονταν στην περιοχή να αναζητούν ανθρώπους στο νερό.

Οκτώ άνθρωποι διασώθηκαν

Συνολικά οκτώ επιβαίνοντες του ταχύπλοου εντοπίστηκαν και διασώθηκαν. Πρόκειται για τέσσερις άνδρες, δύο γυναίκες και δύο παιδιά, οι οποίοι μεταφέρθηκαν αρχικά στο λιμάνι της Μυτιλήνης και στη συνέχεια στο νοσοκομείο του νησιού, προκειμένου να τους παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι διασωθέντες στις λιμενικές αρχές, δεν υπάρχουν άλλοι αγνοούμενοι. Η επιχείρηση, η οποία διήρκεσε κατά τη διάρκεια της νύχτας, ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Η σύλληψη του 37χρονου

Οι αρχές συνέλαβαν έναν 37χρονο Τούρκο, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο χειριστής του ταχύπλοου και φέρεται να εμπλέκεται στη διακίνηση των μεταναστών. Σε βάρος του ακολουθείται η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία, ενώ η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν ένα πλοίο ανοικτής θαλάσσης, ένα παράκτιο περιπολικό, τρία περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, καθώς και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας. Στην περιοχή κατευθύνθηκε επίσης ιδιωτικό σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, συνδράμοντας στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης.

Τα αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση παραμένουν αντικείμενο έρευνας από τις αρμόδιες αρχές.

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