Κίνα: Έβαζαν μη βρώσιμη βαφή στο φαγητό για να φαίνεται πιο όμορφο – Ισόβια στην ιδιοκτήτρια του νηπιαγωγείου

Ισόβια κάθειρξη επιβλήθηκε στην ιδιοκτήτρια νηπιαγωγείου στην Κίνα, όπου 235 παιδιά χρειάστηκαν θεραπεία για δηλητηρίαση από μόλυβδο, καθώς στο φαγητό χρησιμοποιούσαν μη βρώσιμη βαφή για να φαίνεται πιο ελκυστικό.

Η ιδιοκτήτρια ενός νηπιαγωγείου στην Κίνα καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, καθώς κρίθηκε ένοχη για την παραγωγή και πώληση τοξικών και επιβλαβών τροφίμων. Η υπόθεση αφορούσε γεύματα με επικίνδυνες συγκεντρώσεις μολύβδου, τα οποία σερβίρονταν σε παιδιά και μέλη του προσωπικού. Η Λι Χουϊφάνγκ, ιδιοκτήτρια του νηπιαγωγείου Heshi Peixin στην πόλη Τιανσούι, στην επαρχία Γκανσού, καταδικάστηκε στην ανώτατη ποινή, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν 500.000 γιουάν από την προσωπική περιουσία της, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 66.000 ευρώ, όπως μετέδωσε το BBC.

Ο διευθυντής του νηπιαγωγείου καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκισης και πρόστιμο 300.000 γιουάν, περίπου 40.000 ευρώ. Τέσσερα ακόμη μέλη του προσωπικού, τα οποία εργάζονταν στην κουζίνα, τιμωρήθηκαν με ποινές κάθειρξης από έξι έως οκτώ χρόνια.

Έβαζαν μη βρώσιμη βαφή στο φαγητό για να προσελκύσουν περισσότερους μαθητές

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Ιούλιο του 2025, όταν παιδιά άρχισαν να εμφανίζουν προβλήματα υγείας. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι 247 παιδιά είχαν ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα μολύβδου στο αίμα τους, ενώ αυξημένες τιμές καταγράφηκαν και σε περισσότερα από 20 μέλη του προσωπικού. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι μάγειρες χρησιμοποιούσαν μη βρώσιμη βαφή για να βελτιώσουν την εμφάνιση των γευμάτων και να προσελκύσουν περισσότερους μαθητές. Το προϊόν έφερε σαφή επισήμανση ότι δεν προοριζόταν για κατανάλωση. Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι οι τέσσερις εργαζόμενοι στην κουζίνα είχαν λάβει οδηγίες από την ιδιοκτήτρια και τον διευθυντή να προσθέτουν τοξικά και επιβλαβή συστατικά στα γεύματα που σερβίρονταν στο νηπιαγωγείο.

Οι εργαστηριακές αναλύσεις αποκάλυψαν την έκταση της επιμόλυνσης. Δείγματα τροφίμων περιείχαν μόλυβδο σε συγκεντρώσεις που ξεπερνούσαν κατά περίπου 2.000 φορές το εθνικό όριο ασφαλείας της Κίνας. Συγκεκριμένα, το κέικ με κόκκινους χουρμάδες, το οποίο παρασκευαζόταν στον ατμό, περιείχε 1.052 mg μολύβδου ανά κιλό, ενώ τα ψωμάκια με λουκάνικο και καλαμπόκι έφταναν τα 1.340 mg/kg. Το εθνικό όριο ασφαλείας για τα συγκεκριμένα τρόφιμα ήταν 0,5 mg/kg. Αυτό σημαίνει ότι οι συγκεντρώσεις ήταν περίπου 2.104 φορές υψηλότερες στο κέικ και 2.680 φορές υψηλότερες στα ψωμάκια. Η έρευνα ξεκίνησε αφού 235 παιδιά από το νηπιαγωγείο Heshi Peixin χρειάστηκε να υποβληθούν σε θεραπεία για δηλητηρίαση από μόλυβδο, έπειτα από την κατανάλωση των συγκεκριμένων γευμάτων.

Έρευνα για προσπάθεια συγκάλυψης της υπόθεσης

Η υπόθεση επεκτάθηκε και πέρα από το νηπιαγωγείο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, δεκάδες επαρχιακοί αξιωματούχοι και εργαζόμενοι νοσοκομείου φέρονται να επιχείρησαν να συγκαλύψουν το περιστατικό, παραποιώντας αποτελέσματα εξετάσεων αίματος και λαμβάνοντας δωροδοκίες από επενδυτή του νηπιαγωγείου.

Η έκθεση στον μόλυβδο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τα μικρά παιδιά. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στον εγκέφαλο και στο κεντρικό νευρικό σύστημα, επηρεάζοντας την υγεία και την ανάπτυξή τους.

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