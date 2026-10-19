Μυστήριο 7 ετών με δύο νεκρούς ψαράδες στις ΗΠΑ: Βρήκαν το ναυάγιο του σκάφους τους δίπλα σε υπεράκτια ανεμογεννήτρια

Το ναυάγιο του αλιευτικού F/V Mistress, που βυθίστηκε την Πρωτοχρονιά του 2019 με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο ψαράδες, εντοπίστηκε κοντά στο Μπλοκ Άιλαντ των ΗΠΑ

Έπειτα από περισσότερα από επτά χρόνια, εντοπίστηκε το ναυάγιο ενός αλιευτικού σκάφους που βυθίστηκε στις ΗΠΑ την Πρωτοχρονιά του 2019, σε ένα δυστύχημα στο οποίο έχασαν τη ζωή τους δύο ψαράδες. Στο σημείο βρέθηκαν επίσης ευρήματα που περιγράφονται ως «πιθανά ανθρώπινα λείψανα», σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση Green Oceans, η οποία ανακοίνωσε την ανακάλυψη.

Το σκάφος F/V Mistress εντοπίστηκε τον Σεπτέμβριο στα νερά ανοιχτά του Μπλοκ Άιλαντ, κοντά στις ακτές του Ρόουντ Άιλαντ. Σύμφωνα με την οργάνωση, βρίσκεται σε βάθος περίπου 28 μέτρων και σε απόσταση μόλις 15 μέτρων από τη βάση μιας ανεμογεννήτριας στο υπεράκτιο αιολικό πάρκο Block Island Wind Farm. Μετά τη βύθιση του αλιευτικού, το αμερικανικό Λιμενικό Σώμα (US Coast Guard) είχε πραγματοποιήσει έρευνες, χωρίς να καταφέρει να εντοπίσει το ναυάγιο.

Πώς εντοπίστηκε το ναυάγιο του F/V Mistress

Ο Michael Lombardi, πρόεδρος της Green Oceans, δήλωσε στο Fox News Digital ότι η οργάνωση ξεκίνησε την αναζήτηση μετά τις πληροφορίες που έλαβε από δύο εργολάβους οι οποίοι είχαν εργαστεί κοντά στην πρώτη ανεμογεννήτρια του αιολικού πάρκου. Ο ένας είχε ακούσει αναφορές για ναυάγιο στον βυθό, ενώ ο δεύτερος υποστήριξε ότι είχε δει ο ίδιος συντρίμμια κατά τη διάρκεια εργασιών επιθεώρησης στην περιοχή. Ο Lombardi μελέτησε στη συνέχεια την αρχική έκθεση του Λιμενικού Σώματος για το δυστύχημα και σημείωσε σε χάρτη τις συντεταγμένες που συνδέονταν με τις κλήσεις κινδύνου και άλλα κρίσιμα στοιχεία. Η ανάλυση υπέδειξε ως βασική περιοχή αναζήτησης το σημείο όπου βρίσκεται η ανεμογεννήτρια Νο 1.

Όταν ρωτήθηκε πόσο βέβαιος ήταν ότι επρόκειτο για το συγκεκριμένο αλιευτικό, απάντησε ότι ήταν «100%» βέβαιος. Η ομάδα δυτών είχε μελετήσει φωτογραφίες του σκάφους πριν από την κατάδυση, αναζητώντας χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν την ταυτότητά του. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ευρήματα ήταν το τύμπανο των διχτυών, ένα εξάρτημα με ιδιαίτερα γνωρίσματα. Σύμφωνα με τον Lombardi, ο Tim Diaz, ο οποίος επέζησε από τη βύθιση, επιβεβαίωσε ότι το συγκεκριμένο εξάρτημα ανήκε στο Mistress. Μάλιστα, ο ίδιος ο Diaz το είχε κατασκευάσει.

Το ενδεχόμενο ελιγμού για την αποφυγή σύγκρουσης

Παρά τον εντοπισμό του ναυαγίου, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βυθίστηκε το αλιευτικό παραμένουν αδιευκρίνιστες. Ο Lombardi ανέφερε ότι ο προσανατολισμός των συντριμμιών στον βυθό δημιουργεί το ενδεχόμενο το σκάφος να επιχείρησε ελιγμό προς τα δεξιά, προκειμένου να αποφύγει σύγκρουση με την ανεμογεννήτρια. Όπως εξήγησε, εάν το κύτος του σκάφους είχε ήδη γεμίσει νερό, ένας τέτοιος ελιγμός θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανατροπή και τελικά στη βύθισή του. Πρόκειται, ωστόσο, για ένα ενδεχόμενο που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης και όχι για επιβεβαιωμένη αιτία του δυστυχήματος.

Τα πιθανά ανθρώπινα λείψανα και τα ερωτήματα που παραμένουν

Η Green Oceans ανέφερε ότι στο σημείο εντοπίστηκαν επίσης ευρήματα που ενδέχεται να είναι ανθρώπινα λείψανα. Μέχρι στιγμής, όμως, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι ανήκουν στους δύο ψαράδες που έχασαν τη ζωή τους κατά τη βύθιση. Ο πρόεδρος της οργάνωσης δήλωσε ότι ελπίζει οι ομοσπονδιακές αρχές να επανεξετάσουν την υπόθεση, ώστε να διαπιστωθεί εάν οι δύο άνδρες παραμένουν μέσα στο ναυάγιο ή αν παρασύρθηκαν στη θάλασσα.

Η ανακάλυψη ενδέχεται επίσης να επαναφέρει στο προσκήνιο ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια των υπεράκτιων αιολικών πάρκων. Η Green Oceans ασχολείται με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε περιοχές όπου αναπτύσσονται τέτοιες εγκαταστάσεις. Ο Lombardi υποστήριξε ότι εάν το ναυάγιο είχε εντοπιστεί και διερευνηθεί πλήρως το 2019, τα δεδομένα που θα προέκυπταν θα μπορούσαν να είχαν επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο εξετάζονται οι άδειες για υπεράκτια αιολικά έργα και οι σχετικές παράμετροι ασφάλειας. Η ανακάλυψη του F/V Mistress δίνει πλέον στις αρχές τη δυνατότητα να εξετάσουν νέα στοιχεία για το δυστύχημα. Το αν αυτά θα οδηγήσουν σε σαφή συμπεράσματα για τα τελευταία λεπτά του σκάφους και την τύχη των δύο ψαράδων παραμένει ανοιχτό.

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