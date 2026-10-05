Θρίλερ στη Ρωσία με νεκρή 28χρονη ερευνήτρια: 200 άνθρωποι σε καραντίνα για πιθανή πανώλη

Οι ρωσικές αρχές αποφεύγουν να πουν ότι πρόκειται για πανώλη, την ώρα που η Ουάσινγκτον παρακολουθεί την υπόθεση και οι πληροφορίες από τη Σιβηρία παραμένουν αντικρουόμενες.

Συναγερμός έχει σημάνει στη Σιβηρία μετά τον θάνατο μιας 28χρονης εργαζόμενης σε ερευνητικό ινστιτούτο κατά της πανώλης, με τις ρωσικές Αρχές να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα και περίπου 200 ανθρώπους να τίθενται υπό ιατρική παρακολούθηση. Η υπόθεση έχει πλέον ξεπεράσει τα ρωσικά σύνορα, καθώς ο Λευκός Οίκος παρακολουθεί τις εξελίξεις, την ώρα που παραμένει ασαφές αν η γυναίκα πέθανε πράγματι από πανώλη.

Η Ντάρια Σιπίλοβα, 28 ετών, εργαζόταν ως τεχνικός στο Αντιπανωλικό Ινστιτούτο Έρευνας του Ιρκούτσκ, ένα εξειδικευμένο κέντρο που ασχολείται με την πανώλη και άλλες επικίνδυνες λοιμώξεις. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ρωσικών και διεθνών μέσων, εισήχθη στις 29 Σεπτεμβρίου στο νοσοκομείο του Σελέχοφ με σοβαρή πνευμονία, διασωληνώθηκε και πέθανε στις 2 Οκτωβρίου. Οι ρωσικές υγειονομικές αρχές, πάντως, συνεχίζουν να χαρακτηρίζουν την αιτία ως «πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας».

O σπασμένος δοκιμαστικός σωλήνας και η αντίδραση των αρχών

Το στοιχείο που έχει μετατρέψει την υπόθεση σε θρίλερ είναι μια καταγγελλόμενη εργαστηριακή έκθεση. Σύμφωνα με το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο Lyudi Baikala, η ίδια η Σιπίλοβα φέρεται να είπε στους γιατρούς ότι στις 25 Σεπτεμβρίου έσπασε κατά λάθος δοκιμαστικός σωλήνας που περιείχε ζωντανά βακτήρια, ενώ εργαζόταν με δείγματα.

Η συγκεκριμένη πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από τις ρωσικές Αρχές. Άλλες αναφορές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο η μόλυνση να συνδέεται με επαγγελματικό ταξίδι της ερευνήτριας και όχι απαραίτητα με το εργαστήριο. Το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές κάνει ακόμη πιο δύσκολο να εξακριβωθεί τι ακριβώς συνέβη.

Μετά τον θάνατο της 28χρονης, περίπου 197 άνθρωποι που θεωρήθηκε ότι μπορεί να είχαν έρθει σε επαφή μαζί της τέθηκαν υπό ιατρική παρακολούθηση, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα. Ορισμένοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, ενώ επιβλήθηκαν περιορισμοί σε υγειονομικές δομές της περιοχής.

Παράλληλα, η επικεφαλής της Rospotrebnadzor, Άννα Ποπόβα, ταξίδεψε από τη Μόσχα στο Ιρκούτσκ για να συμμετάσχει στη διαχείριση της υπόθεσης. Ο κυβερνήτης της περιοχής, Ιγκόρ Κόμπζεφ, μίλησε για «ιδιαίτερα επικίνδυνη λοίμωξη», χωρίς αρχικά να κατονομάσει την πανώλη.

Η επίσημη γραμμή παραμένει καθησυχαστική: σύμφωνα με τις ρωσικές Αρχές, οι επαφές που έχουν εντοπιστεί δεν παρουσιάζουν συμπτώματα και τα διαθέσιμα εργαστηριακά αποτελέσματα είναι αρνητικά. Η Rospotrebnadzor υποστηρίζει επίσης ότι η επιδημιολογική κατάσταση στην περιοχή του Ιρκούτσκ παραμένει σταθερή.

Γιατί όλοι μιλούν για πανώλη

Η ανησυχία δεν προέκυψε τυχαία. Η γυναίκα εργαζόταν σε ένα από τα πλέον εξειδικευμένα ιδρύματα της Ρωσίας για τη συγκεκριμένη ασθένεια, ενώ η κλινική εικόνα της περιλάμβανε βαριά και ταχέως εξελισσόμενη πνευμονία.

Η πνευμονική πανώλη προκαλείται από το βακτήριο Yersinia pestis και αποτελεί την πιο επικίνδυνη μορφή της νόσου ως προς τη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Σε αντίθεση με τη βουβωνική πανώλη, η οποία συνδέεται κυρίως με τσιμπήματα μολυσμένων ψύλλων, η πνευμονική μορφή μπορεί να μεταδοθεί μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων σε στενή επαφή. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισημαίνει ότι χωρίς έγκαιρη θεραπεία μπορεί να εξελιχθεί ταχύτατα και να αποβεί θανατηφόρα, ενώ η έγκαιρη χορήγηση αντιβιοτικών μπορεί να σώσει τη ζωή του ασθενούς.

В Иркутской области сотрудница противочумного НИИ умерла от чумы. Около двух сотен человек отправили на карантин В ночь на 2 октября в больнице города Шелехов скончалась 28-летняя Дарья Шипилова, сотрудница Иркутского противочумного института. Она изучала инфекционные болезни и выступала на профильных конференциях. По данным издания «Люди Байкала», лаборантка разбила пробирку с возбудителем лёгочной чумы в лаборатории, после чего у неё появились симптомы. Её госпитализировали с пневмонией, подключили к ИВЛ, однако в ночь на 2 октября она умерла. Глава Бурятии впоследствии подтвердил причину смерти. Источник РЕН ТВ сообщил, что с пациенткой контактировали почти 200 человек, из которых 189 госпитализировали для наблюдения: 114 находятся в одной больнице, 63 — в другой, ещё 12 — в противочумном НИИ. Вот они слева направо: Война, Чума, Голод, Cмерть. — SVTV NEWS (@svtv_news) October 2, 2026

Ο επιδημιολόγος που αμφισβητεί το σενάριο

Την ίδια στιγμή, Ρώσος επιδημιολόγος που ζει στις ΗΠΑ, ο Μιχάλ Φαβόροφ, αμφισβήτησε την εκδοχή του απλού εργαστηριακού ατυχήματος. Υποστήριξε ότι οι εργαζόμενοι σε τέτοιες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούν ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό και ότι ένα σπασμένο δοκιμαστικό σωλήνα δεν σημαίνει αυτομάτως ότι θα προκληθεί μόλυνση.

Ο ίδιος άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να υπάρχουν λεπτομέρειες που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Πρόκειται, ωστόσο, για προσωπική εκτίμηση και όχι για συμπέρασμα επίσημης έρευνας. Άλλωστε, ο πρώην επικεφαλής της Rospotrebnadzor Γκενάντι Ονιστσένκο εμφανίστηκε ακόμη πιο καθησυχαστικός, δηλώνοντας ότι η λοίμωξη πιθανότατα δεν είναι πανώλη.

Η διεθνής ανησυχία

Η υπόθεση έχει πλέον προκαλέσει ενδιαφέρον και στην Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με το Axios, ο Λευκός Οίκος γνωρίζει τις αναφορές για πιθανό περιστατικό πανώλης στη Ρωσία και παρακολουθεί την κατάσταση, ενώ το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών έχει αναφέρει ότι συνεργάζεται με το CDC και άλλους αρμόδιους φορείς. Οι ΗΠΑ έχουν παράλληλα ζητήσει από τη Ρωσία να κοινοποιήσει γρήγορα και με διαφάνεια τις επιβεβαιωμένες πληροφορίες.

Μέχρι στιγμής, όμως, το σημαντικότερο στοιχείο είναι αυτό που δεν έχει συμβεί: δεν έχει επιβεβαιωθεί μετάδοση της πανώλης από άνθρωπο σε άνθρωπο. Κανένας από τους ανθρώπους που έχουν τεθεί υπό παρακολούθηση δεν έχει μέχρι στιγμής παρουσιάσει επιβεβαιωμένη λοίμωξη.

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