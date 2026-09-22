Από την Ελλάδα στο Μεξικό: Το Enso Sports Club και η Έφη Σφυρή ταξιδεύουν στην Playa del Carmen

Beach volley, training, wellness και αθλητικός τουρισμός συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό ταξίδι στο Μεξικό, από τις 26 Φεβρουαρίου έως τις 8 Μαρτίου 2027.

Το Enso Sports Club και η Έφη Σφυρή διευρύνουν τη δράση τους στον χώρο του αθλητικού τουρισμού και ανακοινώνουν τον επόμενο διεθνή προορισμό τους: την Playa del Carmen στο Μεξικό.

Από τις 26 Φεβρουαρίου έως τις 8 Μαρτίου 2027, αθλούμενοι και φίλοι του beach volley θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ένα οργανωμένο ταξίδι που συνδυάζει αθλητισμό, προπόνηση, wellness και διακοπές σε έναν από τους πιο ξεχωριστούς προορισμούς της μεξικανικής Καραϊβικής.

Η νέα διοργάνωση αποτελεί συνέχεια της φιλοσοφίας που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια με επίκεντρο τη Βάρκιζα, όπου το Enso Sports Club υποδέχεται αθλούμενους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, δημιουργώντας αθλητικές εμπειρίες που ξεπερνούν τα όρια της προπόνησης.

Beach volley, άσκηση, ευεξία και κοινωνική επαφή συνδυάζονται με τη θάλασσα και το ταξίδι, με στόχο ο αθλητισμός να αποτελέσει αφορμή για νέες εμπειρίες και γνωριμίες.

Παράλληλα, η Έφη Σφυρή, με μακρά παρουσία στον χώρο του beach volley και πολυετή εμπειρία σε αθλητικά ταξίδια εκτός Ελλάδας, συνεχίζει μια διαδρομή που έχει ήδη περάσει πολλές φορές από τη Βραζιλία. Αυτή τη φορά, ο επόμενος σταθμός είναι το Μεξικό.

Στην Playa del Carmen, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει beach volley, training και δραστηριότητες wellness, σε συνδυασμό με ελεύθερο χρόνο και ευκαιρίες γνωριμίας με τον προορισμό.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη δυναμική του αθλητικού τουρισμού, προτείνοντας έναν διαφορετικό τρόπο ταξιδιού, στον οποίο η άθληση, η ευεξία, η εξερεύνηση ενός νέου τόπου και η δημιουργία μιας κοινότητας ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα αποτελούν μέρη της ίδιας εμπειρίας.

Το ταξίδι απευθύνεται σε όσους αγαπούν το beach volley, την άθληση και τα ταξίδια και επιθυμούν να γνωρίσουν το Μεξικό μέσα από μια οργανωμένη αθλητική εμπειρία.

Προορισμός: Playa del Carmen, Mexico

Ημερομηνίες: 26 Φεβρουαρίου – 8 Μαρτίου 2027

Διοργάνωση: Enso Sports Club x Efi Sfyri

Πληροφορίες & συμμετοχές

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Enso Sports Club x Efi Sfyri

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