Ο νόμος του Zipf: Ο μαθηματικός κανόνας που ακολουθούν όλες οι γλώσσες του κόσμου

Παρά την πεποίθηση πως η ανθρώπινη ομιλία είναι απρόβλεπτη, όλες οι γλώσσες του κόσμου ακολουθούν έναν αυστηρό μαθηματικό κανόνα, γνωστό ως νόμο του Zipf.

Οι άνθρωποι αρέσκονται να πιστεύουν ότι είναι απρόβλεπτα όντα, τα οποία σε έναν βαθμό διέπονται από την ελεύθερη βούληση. Ωστόσο, υπάρχει ένα παράδοξο γεγονός στη γλωσσολογία, καθώς σχεδόν όλες οι γλώσσες φαίνεται να ακολουθούν μια εξίσωση γνωστή ως νόμος του Zipf, χωρίς να γνωρίζουμε τον λόγο.

Όπως είναι αναμενόμενο, οι λέξεις χρησιμοποιούνται με διαφορετική συχνότητα. Για παράδειγμα, η λέξη «το» ή «ο» χρησιμοποιείται πολύ συχνότερα από λέξεις όπως «οικουμενικός». Ωστόσο, η ανάλυση της συχνότητας χρήσης των λέξεων σε μεγάλα κείμενα αποκαλύπτει ότι ακολουθεί πιστά έναν συγκεκριμένο στατιστικό νόμο.

Τι υποστηρίζει ο νόμος του Zipf;

«Πριν από περίπου 80 χρόνια, ο George Kingsley Zipf ανέφερε μια παρατήρηση σύμφωνα με την οποία η συχνότητα μιας λέξης φαίνεται να είναι μια συνάρτηση δύναμης της σειράς κατάταξής της, η οποία διατυπώνεται ως f(r) ∝ 𝑟𝛼, όπου f είναι η συχνότητα της λέξης, r είναι η σειρά κατάταξης της συχνότητας και α είναι ο εκθέτης», εξηγεί μια σχετική επιστημονική μελέτη.

Για να κατανοήσουμε τι σημαίνει όλο αυτό, η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη λέξη σε μια γλώσσα, όπως η λέξη «the» ας πούμε στα αγγλικά, εμφανίζεται διπλάσιες φορές από τη δεύτερη πιο συχνή λέξη, τρεις φορές συχνότερα από την τρίτη, τέσσερις φορές συχνότερα από την τέταρτη και ούτω καθεξής, ακολουθώντας αυτόν τον νόμο δύναμης για εντυπωσιακά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αυτό το μοτίβο δεν αποτελεί κάποια παραδοξότητα της αγγλικής γλώσσας. Ο νόμος του Zipf φαίνεται να ισχύει για σχεδόν όλες τις γλώσσες που έχουν εξεταστεί. Είτε πρόκειται για αγγλικά, χίντι, γαλλικά, μανδαρινικά ή ισπανικά, η συχνότητα μιας λέξης μειώνεται αναλογικά με τη σειρά δημοφιλίας της. Μάλιστα, η εφαρμογή του έχει επιβεβαιωθεί στις πρώτες 10 εκατομμύρια λέξεις σε 30 διαφορετικές γλώσσες στη Wikipedia.

Το ακόμη πιο παράξενο είναι ότι ο νόμος ισχύει ακόμα και για γλώσσες που δεν έχουν αποκρυπτογραφηθεί ακόμα, όπως συμβαίνει με τις λέξεις που εμφανίζονται στο μυστηριώδες χειρόγραφο Voynich. Παράλληλα, μεμονωμένα κείμενα, εφόσον είναι αρκετά μεγάλα, ακολουθούν επίσης αυτούς τους κανόνες. Αναλύσεις έχουν δείξει ότι ο νόμος εφαρμόζεται με ακρίβεια στο έργο του Κάρολου Δαρβίνου «Η καταγωγή των ειδών», αλλά και στον «Άμλετ» του Σαίξπηρ.

Οι πιθανές ερμηνείες του φαινομένου

Υπάρχουν πολλές πιθανές εξηγήσεις για το φαινόμενο αυτό, οι οποίες κυμαίνονται από στατιστικές παραμέτρους έως τους περιορισμούς της ανθρώπινης μνήμης και του λεξιλογίου. Ο ίδιος ο George Zipf υπέθεσε πως ο νόμος προκύπτει από μια ισορροπία «ελάχιστης προσπάθειας»: «Οι ομιλητές (ή οι συγγραφείς) προσπαθούν να μειώσουν την προσπάθειά τους χρησιμοποιώντας πιο συχνές λέξεις, ενώ οι ακροατές (ή οι αναγνώστες) επιζητούν τη σαφήνεια μέσω σπανιότερων λέξεων».

Μια επέκταση αυτής της θεωρίας είναι πως οι άνθρωποι προσπαθούν να μεταδώσουν νοήματα όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, τείνοντας να χρησιμοποιούν λέξεις που μεγιστοποιούν την ποσότητα των πληροφοριών που μπορούν να μεταφέρουν.

Μια τελευταία θεωρία υποστηρίζει ότι οι πιο κοινές λέξεις γίνονται ακόμα πιο δημοφιλείς με την πάροδο του χρόνου καθώς η γλώσσα εξαπλώνεται και εξελίσσεται, δημιουργώντας ένα είδος φαινομένου «χιονοστιβάδας».

Ωστόσο, καμία από αυτές τις εξηγήσεις δεν έχει γίνει απολύτως αποδεκτή, αφήνοντας την πραγματική αιτία του φαινομένου να παραμένει μυστήριο...

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