«Γλύφουν τους τοίχους, δεν έχουν νερό, δέχονται ραβδίσματα»: Τα νέα στοιχεία της PETA για τα γαϊδούρια της Σαντορίνης

Λίγες μέρες την επίθεση που δέχτηκαν μέλη της διεθνούς οργάνωσης για τα ζώα, PETA, επανέρχεται με νέα στοιχεία για την κατάσταση με τα γαϊδούρια στο νησί.

Τον Σεπτέμβριο άτομα της διεθνούς οργάνωσης για τα ζώα, PETA, είχανε πάει στη Σαντορίνη για να καταγράψουν και για να διαμαρτυρηθούν για την κατάσταση με τα γαϊδούρια στο νησί. Η διαμαρτυρία δεν εξελίχθηκε και τόσο καλά, όπως είχαμε παρούσιάσει και πριν λίγες ημέρες στο Reader.

Πριν δεχτούν την επίθεση οι ακτιβίστριες, που επισκέφθηκαν το νησί είχαν καταγράψει την κατάσταση και τώρα δίνουν στη δημοσιότητα τα νέα στοιχεία και φωτογραφίες.

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