«Θα κάψουμε τις ποδιές μας»: Ο άτυπος εμφύλιος του 1982, οι μαθήτριες και το τέλος μιας εποχής στα σχολεία

Η κατάργηση της σχολικής ποδιάς το 1982 από την πρώτη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε διάφορες αντιδράσεις αλλά κυρίως, ενθουσιασμό στις μαθήτριες.

Eίναι παράξενο αν σκεφτούμε πως αρκετά χρόνια πριν, τα σχολεία είχαν κοινό ενδυματολογικό κώδικα. Η κάθε οικογένεια έδινε ένα μικρό ποσό για να αγοράσει τη σχολική ποδιά με το γαλάζιο χρώμα.

Η πρώτη τετραετία της «Αλλαγής» είχε ένα διαφορετικό όραμα και ακούγοντας τις πιο προοδευτικές φωνές, αποφάσισε την κατάργηση της ποδιάς το 1982 ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων και έναν άτυπο εμφύλιο στον αθηναϊκό Τύπο.

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