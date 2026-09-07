Οι καλύτερες ταινίες και σειρές του Netflix για να αρχίσει καλά η νέα σεζόν

Συγκεντρώσαμε 4 σειρές και 4 ταινίες που είναι διαθέσιμες τώρα στην πλατφόρμα του Netflix για καλό φθινόπωρο.

Δεν θα ξεκινήσω λέγοντας «καλό φθινόπωρο» αλλά θα πω πώς, τώρα πια που το εικοσιτετράωρό μας τις καθημερινές θα αρχίσει να χωρίζεται ξανά στις ώρες που είσαι στη δουλειά, στο σπίτι, άντε και έξω, είναι μια καλή ευκαιρία για αυτό εδώ το μάζεμα μερικών καλών σειρών και ταινιών που είναι διαθέσιμες τώρα στην πλατφόρμα του Netflix και τις οποίες αξίζει να δούμε.

Αποθήκευσε τη λίστα του Bold στην οποία θα βρεις προτάσεις με νέες προσθήκες στην πλατφόρμα αλλά και παλαιότερες επιλογές που είναι διαθέσιμες καιρό αλλά ίσως δεν είχες προσέξει, ή σημειώστε όσα σας ενδιαφέρουν, για να γλιτώσεις χρόνο από το ψάξιμο αργότερα.

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