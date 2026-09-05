Ένα σχολείο γεμάτο χρώματα και Ιστορία: Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση του 39ου Γυμνασίου στην Κυψέλη

Από έναν «άσχημο» τοίχο ξεκίνησε η ιδέα που άλλαξε την εικόνα του 39ου Γυμνασίου Αθηνών, με 80 μαθητές να συμμετέχουν στη δημιουργία των έργων

Μια μουντζούρα σε έναν τοίχο του 39ου Γυμνασίου Αθηνών στην Κυψέλη στάθηκε αφορμή για μια ιδέα που μεταμόρφωσε ολόκληρο το σχολείο. Η καθηγήτρια Γαλλικών Ρέα Νταζύ αποφάσισε να δώσει χρώμα στους γκρίζους τοίχους, μετατρέποντάς τους σε ένα μεγάλο «βιβλίο» Ιστορίας και Τέχνης.

Όλα ξεκίνησαν από έναν «άσχημο» τοίχο

«Γιατί το έκανες αυτό;» ρώτησε η Ρέα Νταζύ μια μαθήτρια που είχε μουντζουρώσει έναν τοίχο του σχολείου. «Ήταν ήδη χάλια ο τοίχος, τι πειράζει;» ήταν η απάντηση. Η φράση αυτή έβαλε την καθηγήτρια σε σκέψεις. Αντί να αντιμετωπιστεί η μουντζούρα απλώς ως ένα πρόβλημα, αναρωτήθηκε πώς θα μπορούσε ο συγκεκριμένος τοίχος να αλλάξει και να γίνει πιο όμορφος. Έχοντας δει αντίστοιχες τοιχογραφίες, σκέφτηκε ότι η τέχνη θα μπορούσε να αλλάξει όχι μόνο τον συγκεκριμένο τοίχο, αλλά ολόκληρο το σχολικό περιβάλλον.

Με τη συνεργασία του διευθυντή του σχολείου, Γιάννη Κελεπούρη, και αξιοποιώντας πρόγραμμα εξωσχολικών δραστηριοτήτων εγκεκριμένο από το υπουργείο Παιδείας, ξεκίνησε πριν από περίπου τρία χρόνια η μεγάλη μεταμόρφωση. Για την προετοιμασία των έργων χρειάστηκαν περισσότερες από 100 ώρες. Η καθηγήτρια αναζήτησε υλικό για την ιστορία της ανθρωπότητας, τις εφευρέσεις, τις ανακαλύψεις και τις επιστήμες, έχοντας μεταξύ άλλων ως σημείο αναφοράς το βιβλίο του Ισαάκ Ασίμοφ «Το χρονικό του κόσμου». Μελέτησε έργα τέχνης και αξιοθέατα από διάφορα μέρη του κόσμου και δημιούργησε μακέτες χρησιμοποιώντας περισσότερες από 800 εικόνες.

Το υλικό αποτυπώθηκε στον διάδρομο του ισογείου ως μια μεγάλη ιστορική χρονογραμμή. Μέσα σε περίπου 2,5 χρόνια, σχεδόν 80 μαθητές συμμετείχαν στη δράση και, τα απογεύματα, ζωγράφιζαν τους τοίχους του σχολείου. Το αποτέλεσμα ήταν 40 τοιχογραφίες που καλύπτουν μια τεράστια χρονική και γεωγραφική διαδρομή, από την προϊστορία και την αρχαία Αίγυπτο έως τη Μινωική Κρήτη, την αρχαία Ελλάδα, τη Ρώμη, το Βυζάντιο, τον Μεσαίωνα, την Αναγέννηση και την εξερεύνηση του διαστήματος. Παράλληλα, στις αίθουσες του ισογείου δημιουργήθηκαν τοιχογραφίες εμπνευσμένες από τις αντίστοιχες περιόδους της χρονογραμμής. Έτσι, για παράδειγμα, έξω από τη «Μοντέρνα Τάξη» συναντά κανείς μορφές όπως ο Σαρλό και ο Πικάσο.

Η τέχνη έγινε εργαλείο μάθησης

«Προσπαθούμε με την Ιστορία και τη Γεωγραφία να φέρουμε τα παιδιά σε επαφή με τη γνώση, χρησιμοποιώντας την τέχνη ως εργαλείο μάθησης», εξηγεί η κ. Νταζύ. Στόχος ήταν τα παιδιά να βρίσκονται καθημερινά σε έναν χώρο που θα τους προκαλεί το ενδιαφέρον και θα τους δίνει αφορμές να αναζητούν περισσότερες πληροφορίες. «Τα παιδιά βλέπουν κάθε μέρα που περνάει κάτι που θα τους κεντρίσει το ενδιαφέρον, όλο και κάτι θα μείνει. Κοιτούν στον χάρτη και ψάχνουν τα μέρη», σημειώνει.

Η αλλαγή δεν άργησε να γίνει αισθητή και στην ίδια τη σχέση των μαθητών με το σχολείο. «Ξαφνικά το σχολείο άρχισε να είναι ελκυστικό για τα παιδιά, ξεχωριστό. Κι ακόμα περισσότερο, τους δίνει μεγάλη χαρά που το σχολείο τους είναι όμορφο, είναι περήφανοι που ανήκουν εδώ», αναφέρει ο διευθυντής Γιάννης Κελεπούρης. Μάλιστα, μαθητές και εκπαιδευτικοί από άλλα σχολεία επισκέφθηκαν το 39ο Γυμνάσιο για να δουν από κοντά τις τοιχογραφίες, με τους ίδιους τους μαθητές να αναλαμβάνουν την ξενάγηση.

«Από το γκρίζο δεν παίρνεις έμπνευση»

Οι ζωγραφιές πλέον βρίσκονται σχεδόν παντού,στις αίθουσες, στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, στο κυλικείο, στο προαύλιο, στη βιβλιοθήκη, ακόμη και στις τουαλέτες και στα μέτωπα των πυλωτών. Κι όμως, παρά την έκταση της παρέμβασης, οι τοιχογραφίες δεν έχουν βανδαλιστεί. «Ούτε μια γραμμή δεν βρίσκεις πάνω τους», αναφέρει η κ. Νταζύ, περιγράφοντας την αντίδραση των μαθητών. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η πρώτη επαφή των μαθητών της Α' Γυμνασίου με το σχολείο. Τα παιδιά που έρχονται για πρώτη φορά αντικρίζουν ένα περιβάλλον πολύ διαφορετικό από αυτό που είχαν συνηθίσει και, σύμφωνα με την καθηγήτρια, δείχνουν από την αρχή διάθεση να σεβαστούν το έργο.

Η δράση χρηματοδοτήθηκε από τα οικονομικά του σχολείου, αλλά και από προσωπικά έξοδα. Αρχικά υπήρχαν φόβοι ότι οι τοιχογραφίες δεν θα διαρκούσαν και ότι σύντομα θα καλύπτονταν από συνθήματα ή άλλες παρεμβάσεις. Η πραγματικότητα, όμως, διέψευσε αυτές τις εκτιμήσεις. «Εντυπωσιαστήκαμε από την επιρροή που έχει τελικά η τέχνη», λέει η κ. Νταζύ, εξηγώντας ότι το έργο δεν έγινε για κάποιο οικονομικό όφελος ή βραβείο, αλλά για τη χαρά της δημιουργίας. Όπως επισημαίνει, η συμμετοχή στη δημιουργία των έργων έδωσε στα παιδιά την ευκαιρία να διαπιστώσουν ότι μπορούν να πετύχουν πράγματα που ίσως θεωρούσαν αρχικά αδύνατα. «Τα παιδιά χρειάζονται ερεθίσματα, από το γκρίζο δεν παίρνεις έμπνευση», σημειώνει χαρακτηριστικά. Η μεταμόρφωση του 39ου Γυμνασίου Αθηνών δείχνει τελικά πως ένας σχολικός χώρος μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο από ένα κτίριο, είναι ένας ζωντανός χώρος γνώσης, δημιουργίας και καθημερινής επαφής των μαθητών με την Ιστορία και την Τέχνη.

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