Οι φίλοι είναι το «φάρμακο» της μακροζωίας: Πώς οι καλές σχέσεις προστατεύουν την υγεία σου

Οι ισχυρές κοινωνικές συνδέσεις φαίνεται να είναι εξίσου σημαντικές με τη διατροφή και την άσκηση για τη σωματική και ψυχική ευεξία

Η υγεία δεν καθορίζεται μόνο από το τι τρώμε ή πόσο γυμναζόμαστε. Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι οι ανθρώπινες σχέσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο στη συνολική μας ευεξία. Το να έχουμε ανθρώπους με τους οποίους μπορούμε να μοιραστούμε στιγμές, δυσκολίες και χαρές δεν είναι απλώς μια ευχάριστη πλευρά της ζωής. Οι ποιοτικές κοινωνικές σχέσεις φαίνεται να επηρεάζουν το στρες, το ανοσοποιητικό σύστημα, την υγεία της καρδιάς, τη λειτουργία του εγκεφάλου, ακόμη και το προσδόκιμο ζωής. Ωστόσο, δεν είναι όλες οι σχέσεις ευεργετικές. Όπως μια κακή διατροφική συνήθεια μπορεί να βλάψει την υγεία, έτσι και μια τοξική ή μονόπλευρη σχέση μπορεί να αυξήσει το άγχος και να επηρεάσει αρνητικά την ψυχική μας κατάσταση.

Η επιστήμη δείχνει ότι η ποιότητα των κοινωνικών δεσμών είναι σημαντικότερη από τον αριθμό των ανθρώπων που βρίσκονται γύρω μας. Μια υγιής φιλία βασίζεται στην αμοιβαιότητα, στην εμπιστοσύνη και στην υποστήριξη. Ένας πραγματικός φίλος δεν βρίσκεται μόνο στις ευχάριστες στιγμές, αλλά είναι παρών όταν αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Το κοινωνικό δίκτυο κάθε ανθρώπου είναι διαφορετικό. Μπορεί να περιλαμβάνει έναν σύντροφο, οικογένεια, φίλους, συναδέλφους ή ανθρώπους από την κοινότητά μας. Αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει η αίσθηση ότι ανήκουμε κάπου και ότι μπορούμε να στηριχτούμε σε κάποιον.

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