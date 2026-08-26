Ένας αστυνομικός, 300 αγνοούμενοι: Κάτι «σκοτεινό» κρύβεται στο νησί Jeju της Νότιας Κορέας

Ο δημοφιλής νοτιοκορεατικός προορισμός διακοπών, το νησί Jeju, έχει γίνει το επίκεντρο μιας ανησυχητικής έρευνας για ανεξήγητες εξαφανίσεις.

Οδημοφιλής νοτιοκορεατικός προορισμός διακοπών, το νησί Jeju, έχει γίνει το επίκεντρο μιας ανησυχητικής έρευνας, αφού τέσσερις αγνοούμενοι βρέθηκαν νεκροί μέσα σε τρεις ημέρες.

Οι έρευνες των αρχών οδήγησαν στη σύλληψη ενός αστυνομικού, για το πρόωρο κλείσιμο πολλαπλών υποθέσεων αγνοουμένων στο νησί, μία υπόθεση που σχολίασε δημόσια ακόμα και ο πρόεδρος της χώρας.

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